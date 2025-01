Antigo ministro Carlos Costa Neves escolhido para secretário-geral do Governo

O antigo governante social-democrata é o plano B do executivo para ocupar a função recém-criada de secretário-geral do Governo.

Quatro dias depois de Hélder Rosalino ter desistido de ocupar o lugar de secretário-geral do Governo, o executivo da AD já tem um novo nome para a função: Carlos Costa Neves, confirmou fonte governamental. Segundo apurou o PÚBLICO, o antigo governante vai receber o salário previsto no decreto-lei que criou a secretaria-geral do Governo (6236,83 euros brutos mensais), portanto inferior ao vencimento do primeiro-ministro.