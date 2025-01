Andar de trotineta eléctrica no passeio vale multas até 500 euros em Barcelona

Andar sem capacete ou circular pelos passeios destinados aos peões com trotinetas eléctricas vai passar a ser proibido em Barcelona, a partir de 1 de Fevereiro. Quem não cumprir, pode ser sancionado com multas até 500 euros.

O objectivo passa por "melhorar a segurança e trazer benefícios colectivos", segundo Adrià Gomila, director dos serviços de mobilidade de Barcelona.

Ao contrário do que acontece em Portugal — que faz parte de seis países europeus onde não é estipulada idade mínima para o uso destes veículos —, em Barcelona, a utilização das trotinetas eléctricas é proibida a menores de 16 anos, sendo punido com uma multa de 200 euros quem contrariar a lei. A utilização de capacete, que também não é exigida em Portugal, passa a ser obrigatória na cidade espanhola, podendo originar uma multa de 100 euros, tal como já acontecia com a utilização do veículo por mais do que uma pessoa.

As trotinetas serão limitadas a uma velocidade de 25 km/h já que, na visão de Adrià Gomila, “se um veículo de mobilidade pessoal consegue atingir mais de 25 quilómetros por hora já não é um veículo de mobilidade pessoal, mas sim um veículo de categoria L, portanto tem os requisitos de uma moto”.

No que diz respeito a Portugal, dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária relativos a 2023 indicam que os acidentes com bicicletas e trotinetas tiveram um aumento de 38,2% face a 2019.

Em França, devido a constrangimentos causados pelas trotinetas, o aluguer destes veículos é proibido desde 2023. Já em 2024, o mesmo rumo foi tomado em Madrid, devido ao incumprimento dos limites de velocidade, bem como ao estacionamento indevido das trotinetas.