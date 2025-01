Nova lei dos solos: acelerar o PRR na direcção da parede

A obsessão com a execução do PRR já nos deixou sem o visto prévio do Tribunal de Contas. E agora temos uma nova lei que é o sonho húmido dos empresários da construção com ligações íntimas às câmaras.

Como estou a ficar velho, e o colesterol não perdoa, comecei a correr. E como Lisboa é uma cidade sem parques nem espaços verdes de jeito, comecei a correr no meio das ruas. Qualquer pessoa que se dedique a semelhante exercício vai deparar-se com um estranho mistério: não dá para perceber como é que há tantas queixas de falta de habitação com centenas de prédios abandonados e de espaços desocupados na cidade. Há hortas encaixadas no meio de torres. Há habitações devolutas de séculos passados ao lado de estradas modernas. Há edifícios-fantasmas com boas condições de habitabilidade totalmente vazios. Há espaço, muito espaço, muito mal aproveitado. E há um nível de desordem urbanística difícil de compreender numa capital que se quer moderna.