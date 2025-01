Que seja um novo ano cheio de boas leituras

O escritor britânico David Lodge (1935- 2025) morreu no primeiro dia deste novo ano, mas só esta sexta-feira o falecimento foi anunciado pela sua editora britânica.

(David Lodge fotografado em 2016 em Cascais)

Numa entrevista que o autor de O Museu Britânico ainda vem Abaixo deu ao PÚBLICO, assinada por Carlos Vaz Marques, em 2016, confessava que algumas vezes se autocensurava: "Houve muitas situações em que não pude inspirar-me em casos reais que, sendo reconhecíveis, teriam provocado sofrimento a alguém. Nunca quis que isso acontecesse. Alguns escritores são bastante egoístas a esse respeito, parece-me. D. H. Lawrence aproveitou de forma reconhecível episódios passados com muita gente à sua volta, causando sofrimento a essas pessoas sem se importar com isso. Eu sou bastante escrupuloso a esse respeito. Uso inevitavelmente experiências dos outros, mas disfarço-as bem, espero eu."

"A morte do escritor e académico britânico encerra a época de ouro do romance satírico anglo-saxónico. Uma verdade amplamente reconhecida é que a sua obra foi um exemplo de sabedoria aliada ao humor."

Também a poetisa Adília Lopes (1960- 2024) morreu neste final de ano.

"A sua obra poética, reunida nas mais de mil páginas do volume Dobra, cuja última edição foi publicada há poucos meses pela Assírio & Alvim (e que acabou agora de ser lançada no Brasil), desde cedo fascinou e desconcertou (e às vezes irritou) a crítica, ao mesmo tempo que Adília Lopes se ia tornando um fenómeno de popularidade talvez sem equivalente nos poetas da sua geração, extravasando o círculo restrito dos leitores mais regulares e conquistando um reconhecimento crítico que se estende também a Espanha (sobretudo à Galiza) e a outros países europeus, e mais ainda ao Brasil, onde se multiplicam as edições e os estudos dedicados à sua poesia", escreveu o jornalista Luís Miguel Queirós no PÚBLICO.

Já nas livrarias

HUMOR

Discursos

Autoria: Mark Twain

Tradução: Paulo Faria

Editora: Tinta-da-china

408 págs; €19.90

Já nas livrarias

"Se eu vendesse ao leitor uma barrica de melaço e ele, em vez de adoçar o seu lauto jantar com este ingrediente a intervalos sensatos, devorasse o barril inteiro de uma só vez e depois me insultasse por ficar com dores de barriga, eu responder-lhe-ia que é muito bem feito, para ele aprender a usar com parcimónia as benesses que este mundo nos proporciona. Do mesmo modo, se vendo ao leitor este volume de disparates, e ele, em vez de temperar as suas leituras mais sérias com um capítulo esporádico da minha prosa, nos momentos em que a sua mente lhe exige uma certa descontracção, opta por, insensatamente, empanturrar-se com vários capítulos seguidos de uma só vez, então merece ficar agoniado, e a culpa é dele e só dele", escreve Mark Twain no prefácio desta edição de bolso dos seus discursos que tem tradução e notas de Paulo Faria.

POESIA

Mais Uma Desilusão

Autoria: Valério Romão

Editora: Abysmo

64 págs; 13€

Já nas livrarias

"No seu primeiro livro de poesia, Valério Romão inscreve-se na longa tradição dos criadores cuja obra contém uma faceta de questionamento e diagnóstico da estranha e aparentemente incurável condição de se ‘ser português’", refere a Abysmo no seu site. Quando se abre este livro, surge a palavra "Portugal" inserida numa fotografia de um gato numa carpete. Ao lado, o título Mais Uma Desilusão. O autor de Autismo, O da Joana, Cair para Dentro e Da Família "partindo do reflexo ao espelho, vai contrapondo as suas próprias experiências formativas — a que não faltam as memórias de infância ou as dores de crescimento — ao território fértil em contradições e promessas de um país órfão da sua fantasia atlântica e dos territórios que lhe correspondiam, lançado aos braços de uma União Europeia de bolsos fundos e exigências (...), desejoso de sacudir o mofo de cinco décadas de ditadura (...)".

A página das saídas de livros Leituras sai na versão impressa do PÚBLICO às terças-feiras e pode ser lida online no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros.

Hoje há Ípsilon nas bancas

O inventor de engenhocas e o seu cão fiel regressam com uma aventura animada em stop motion, 20 anos depois da primeira longa. Fomos a Bristol visitar a rodagem de Wallace & Gromit: A Vingança das Aves. Este é o tema de capa do Ípsilon desta sexta-feira. Leia a reportagem do crítico de cinema Jorge Mourinha, em Bristol.

ENCONTRO DE LEITURAS

Hoje Estarás Comigo no Paraíso

Bruno Vieira Amaral.

Quetzal Editores // € 18,80 // 368 pp

Companhia das Letras // R$ 89,90 // 360 pp

Naquele que será o nosso primeiro Encontro de Leituras de 2025, o escritor português Bruno Vieira Amaral vai estar a conversar sobre o seu romance Hoje Estarás Comigo no Paraíso. Esta obra, de 2017, foi editada em Portugal pela Quetzal Editores. No Brasil saiu pela Companhia das Letras.

Bruno Vieira Amaral também é o autor de As Primeiras Coisas (2013), o seu primeiro romance, que venceu a nona edição do Prémio Literário José Saramago. Os acontecimentos, as memórias e os personagens que envolvem o fictício bairro Amélia são os elementos centrais do livro — que, apesar de não ser autobiográfico, possui conexões com a história pessoal do escritor.

Em Hoje Estarás Comigo no Paraíso, o seu segundo romance, Bruno Vieira do Amaral une à narrativa a sua própria trajectória de maneira mais directa. O autor investiga o assassinato do seu primo João Jorge, que aconteceu na década de 1980. Reportagens, arquivos judiciais e testemunhos compõem a trama, que constitui um percurso pela memória do autor.

O acesso ao Encontro de Leituras é gratuito. Como habitualmente, a sessão é aberta a todos os que queiram participar. A ID é 821 6606 8914 e a senha de acesso 088951. Entre na reunião através deste link.

Dia: 14 de Janeiro, terça-feira

Horário: às 19h do Brasil e 22h de Portugal

Evento online e gratuito, via Zoom

O que vos desejo é que este seja um novo ano repleto de boas leituras!

Até para a semana.