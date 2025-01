Pôr as mãos na massa com Wallace & Gromit

É uma espécie de artesanato em versão macro, gigantesca, de precisão maníaca. Podia não ser assim? Podia, mas, se fosse, não seriam os estúdios Aardman a assinar a saga Wallace & Gromit, uma maravilha da animação stop motion.

Cada boneco é feito à mão. Cada olhar, cada fala, cada gesto, cada esgar depende do reposicionamento de olhos, bocas, braços, pernas, o que for, nos bonecos em plasticina. Um esforço de uma centena de artistas especializados, como conta Jorge Mourinha, que visitou os estúdios e oficinas da Aardman, em Bristol, Inglaterra, durante a rodagem de Wallace & Gromit: A Vingança das Aves, a segunda longa-metragem da dupla.

Em jeito de exemplo: um plano de Wallace a tirar um capacete? "São 60 fotogramas, dois minutos e meio de filme, dois a três dias de rodagem", conta Will Becher, veterano que supervisionou a equipa de animadores do filme.

Desde a sua primeira aparição, em 1989, Wallace e Gromit ganharam três Óscares e tornaram-se embaixadores culturais de uma certa Inglaterra.

Seguimos para algo radicalmente diferente: Rithy Panh e o seu projecto de, com o cinema, resgatar, manter, tornar viva a memória do genocídio de 1,8 milhões de cambojanos. Ele fugiu ao genocídio, sobreviveu-lhe; a família, enviada para um campo de trabalho, não — foi desaparecendo ao longo da construção desse Kampuchea sem ricos nem pobres.

"Eu sei que, pessoalmente, esta história vai estar comigo para sempre até à minha morte. Não posso dizer às pessoas: ‘Pronto, esqueci’", disse Rithy Panh em entrevista a Vasco Câmara, a propósito do seu filme Encontro com Pol Pot. É uma aproximação à ficção através da história de três franceses convidados pelo regime Khmer para registar e divulgar ao mundo as conquistas revolucionárias e entrevistar o Irmão n.º 1, Pol Pot.

Petróleo, lítio, sal, cobre, ferro e areia. No livro Mundo Material, Ed Conway faz uma viagem desde o momento em que estes materiais são extraídos das profundezas da Terra – e não só – até ao instante em que chegam às nossas mãos. "Não podemos fingir que um telemóvel ou qualquer outro dispositivo aparece misteriosamente do nada. Tem de ser feito em algum lado", disse a Cláudio Carvalho Silva.

De Héctor Abad Faciolince, autor de Somos o Esquecimento Que Seremos, chega-nos uma história que tem o coração no centro, a de um padre de Medellín que quer aproveitar ter de fazer um transplante cardíaco para mudar radicalmente de vida. Salvo o Meu Coração, Tudo Está Bem é um romance que é um hino à bondade e à amizade. José Riço Direitinho conversou com Faciolince.

Também neste Ípsilon:

– Cinema: Gloria! (conversámos com a realizadora, Margherita Vicario); Nosferatu; e Chá Preto;

– Música (e cinema): o documentário Joan Baez: A Cantiga É Uma Arma (texto ainda só disponível na edição impressa);

– Mais música: entrevista com Chat Pile, autores de Cool World e que vão passar pelo Primavera Sound; críticas aos novos discos de Rodrigo Amado e Blood Incantation;

— A exposição Rooms, de Anthony McCall, no MAAT;

— O livro Eça de Queirós no Egipto e a Abertura do Canal de Suez, de Teresa Pinto Coelho.

Boas leituras!

