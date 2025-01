Com “pneumonia grave”, Ursula von der Leyen cancela agenda nas próximas duas semanas

Presidente da Comissão Europeia não vem a Lisboa para participar no Seminário Diplomático, que começa na segunda-feira.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cancelou todos os seus compromissos para as próximas duas semanas depois de ter contraído uma pneumonia. A doença da líder do executivo europeu foi confirmada esta sexta-feira por um porta-voz da Comissão, que informou que Von der Leyen já não participaria esta sexta-feira no evento de inauguração da presidência polaca da UE.

“A presidente cancelou os seus compromissos externos para as duas primeiras semanas de Janeiro. Está a sofrer de uma pneumonia grave”, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Stefan de Keersmaecker.

Os compromissos agora cancelados que faziam parte da agenda de Ursula von der Leyen incluem “um discurso em Lisboa” durante o Seminário Diplomático, uma iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros que começa na segunda-feira, e uma visita a Gdansk, na Polónia, integrada na presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que “se realizará mais tarde”.