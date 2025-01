Lusodescendente entre as vítimas do atentado de Nova Orleães

Matthew Tenedório tinha 25 anos e raízes no Minho. É uma das 14 vítimas do ataque terrorista da noite de Ano Novo em Nova Orleães.

Uma das 14 vítimas mortais do atentado da madrugada de 1 de Janeiro em Nova Orleães, estado norte-americano da Luisiana, é um jovem lusodescendente. A informação é avançada pelo jornal Luso-Americano. Matthew Tenedório, de 25 anos, perdeu a vida no ataque perpetrado por um ex-militar texano que declarou lealdade ao Daesh.

Tenedório era filho e neto de portugueses com raízes em Vila Nova de Cerveira, no Minho, que se radicaram originalmente em Long Island, estado de Nova Iorque, tendo-se depois mudado para a Luisiana. À estação de televisão ABC News, Kathy Tenedório, mãe da vítima, recorda um "filho maravilhoso". A família tinha estado reunida ao jantar, horas antes das celebrações de Ano Novo na famosa Bourbon Street, no boémio bairro francês de Nova Orleães.

O mais novo de três irmãos, Matthew Tenedório era técnico audiovisual no Superdome, a arena desportiva de Nova Orleães onde jogam os Saints, equipa da liga de futebol americano (NFL), e os Pelicans, da liga de basquetebol (NBA). Ambas as equipas prestaram homenagem ao lusodescendente nas redes sociais. "Matthew era jovem, talentoso e tinha um futuro brilhante", declararam num comunicado conjunto.

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas no ataque de quarta-feira, que o FBI descreve como uma acção terrorista. O presumível autor, Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, foi abatido numa troca de tiros com a polícia após ter atropelado dezenas de pessoas que celebravam a passagem de ano na rua.

Jabbar, que declarara lealdade ao movimento terrorista Daesh dias antes do atentado, terá agido sozinho. As autoridades afastam para já qualquer relação entre o atentado de Nova Orleães e outro incidente ocorrido horas depois em Las Vegas, onde uma viatura explodiu junto a um hotel do grupo Trump. As investigações a ambos os incidentes ainda decorrem.