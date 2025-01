Moedas diz que greve do lixo teve fins eleitorais, mas apela à negociação

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos), acusou esta sexta-feira os sindicatos responsáveis pela convocação da greve nos serviços de higiene urbana da cidade de terem marcado a paralisação com fins eleitorais, por em 2025 se realizarem as autárquicas. Apesar disso, Moedas apela aos representantes dos trabalhadores para que se sentem à mesa com o fim de chegarem a um acordo e para assim porem fim ao diferendo. O autarca, que convocou os jornalistas aos Paços do Concelho, para fazer o balanço da greve ocorrida durante a quadra natalícia, disse que a mesma teve sempre uma adesão inferior a 50%, com excepção de uma noite.

