Também nas marcas de luxo há exploração laboral e más práticas, revela reportagem da Reuters

As normas de trabalho e de segurança na cadeia de fornecimento do braço de produção da Dior em Itália, a Manufactures Dior, propriedade da LVMH, foram avaliadas, no ano passado, tendo por base inspecções formais. Em alguns casos, essas certificações não detectaram problemas evidentes, segundo uma análise da Reuters de documentos judiciais não publicados. Contudo, a AZ Operations, uma subcontratada da Manufactures Dior encarregada da produção de artigos de couro e sediada perto da capital italiana da moda, Milão, foi acusada pelos procuradores italianos, em Junho, de ser uma fachada para uma operação que explorava trabalhadores.

No entanto, a AZ Operations passou em duas inspecções ambientais e sociais em 2023, em Janeiro e Julho, de acordo com documentos de auditoria não publicados analisados pela Reuters. Mas, ao longo do ano passado, investigações generalizadas em Milão revelaram más práticas na cadeia de fornecimento de produtos de luxo italianos da Dior, Giorgio Armani e Alviero Martini, tal como noticiado pela agência de notícias.

Os documentos de auditoria, juntamente com documentos judiciais e entrevistas da Reuters a mais de duas dúzias de trabalhadores do sector do luxo, entre auditores, gestores de cadeias de abastecimento, fornecedores, advogados, peritos da indústria, executivos e representantes sindicais, revelam a generalização de controlos ineficazes das normas sociais e ambientais na vasta cadeia de abastecimento do luxo em Itália.

No caso da AZ Operations, uma avaliação de três páginas em papel timbrado da empresa de gestão de conformidade Fair Factories Clearinghouse (FFC), realizada pelo monitor Adamo Adriano, em 18 de Janeiro de 2023, afirmava que a AZ Operations não tinha subcontratantes. A auditoria não registou irregularidades.

Em Julho de 2023, uma nova auditoria realizada pela Davide Albertario Milano SRL, um grande fornecedor directo da Manufactures Dior que trabalhava com a AZ Operations, também não encontrou “nenhuma não-conformidade” e certificou que o trabalho era realizado com um elevado nível de qualidade e de acordo com os termos contratuais.

Apesar de ter passado nas auditorias, uma investigação policial sobre as suas actividades em 2023 concluiu que a AZ Operations era “de facto inexistente”, de acordo com os documentos do tribunal de Milão. Além disso, as inspecções da polícia em Abril de 2024 alegaram que a empresa era uma fachada para uma outra empresa, a New Leather Italy, que explorava trabalhadores sem documentos. Esta descoberta foi um dos factores que levou os procuradores de Milão a colocar a Manufactures Dior sob administração judicial em Junho.

A Dior e a LVMH não responderam a vários pedidos de comentário sobre as descobertas da Reuters, incluindo as auditorias, e sobre o processo de inspecção dos fabricantes externos em Itália.

Numa declaração de Julho, após as revelações dos inquéritos do Ministério Público de Milão, a Dior disse que condenava firmemente as práticas ilegais descobertas em dois dos seus contratantes, dizendo que tais actos indignos contradiziam “os seus valores e o código de conduta assinado por estes fornecedores”.

“Consciente da gravidade das violações cometidas por estes fornecedores e das melhorias a introduzir nos seus controlos e procedimentos, a casa Dior está a colaborar com o administrador italiano designado e com as autoridades italianas”, declarou também a marca francesa na altura.

A Dior acrescentou no comunicado que as suas equipas estavam a trabalhar intensamente para reforçar os procedimentos existentes: “Apesar das auditorias regulares, estes dois fornecedores conseguiram evidentemente esconder estas práticas.”

Após a publicação deste artigo, a Worldly, proprietária do FFC, respondeu às perguntas da Reuters dizendo que nunca tinha oferecido serviços de auditoria de instalações aos utilizadores da Worldly ou do FFC, acrescentando que pede aos clientes que recorram a verificadores externos para garantir auditorias imparciais e transparentes. “Em relação ao papel timbrado nos documentos judiciais, este é um modelo disponível para os clientes na plataforma FFC”, acrescentou em comunicado.

Adamo Adriano não respondeu às tentativas de contacto da Reuters e Davide Albertario não respondeu às perguntas da Reuters sobre as inspecções na AZ Operations. A New Leather Italy não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

“Redução de custos”

Os grupos de luxo globais, incluindo a LVMH, normalmente subcontratam a maior parte da sua produção a uma miríade de fornecedores externos, dizem os especialistas do sector.

Muitos estão sediados em Itália, famosa pelas suas competências artesanais e que representa entre 50% e 55% da produção global de vestuário de luxo e artigos de couro, calcula a consultora Bain.

“Por muitos controlos que façamos, há sempre algo que nos escapa”, disse Renzo Rosso, fundador do grupo de moda italiano OTB, que produz vestuário Diesel, num evento empresarial em Setembro, referindo-se à complexidade da supervisão da cadeia de abastecimento italiana.

Apesar dos riscos, especialistas disseram à Reuters que confiar nos fornecedores é uma estratégia deliberada para manter os custos baixos e gerir a procura. “O modelo de negócio da moda é impulsionado por tácticas de redução de custos, levando as marcas de moda a mudar de fornecedores”, afirmou Hakan Karaosman, professor associado da Universidade de Cardiff, cuja investigação se centra na sustentabilidade da cadeia de abastecimento.

Apesar de a Dior não ter abusado directamente dos trabalhadores, o mecanismo de exploração laboral “foi alimentado de forma culposa pela Manufactures Dior SRL que... não efectuou inspecções ou auditorias eficazes ao longo dos anos para verificar as condições e o ambiente de trabalho reais”, afirmaram os procuradores de Milão nos documentos do tribunal de Junho.

Actualmente, em Itália, os grupos de luxo não têm qualquer obrigação legal de auditar os seus fornecedores. Mas uma supervisão deficiente pode colidir com as alegações de sustentabilidade feitas aos investidores e consumidores sobre o artesanato e as normas de responsabilidade social e empresarial, conduzindo a riscos para a reputação e, nalguns casos, a responsabilidade civil se for detectada exploração dos trabalhadores na cadeia de abastecimento.

A LVMH, por exemplo, afirmou no seu Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental de 2023 que “se esforça por garantir que os seus fornecedores e os seus prestadores de serviços respeitem os direitos humanos e os apoiem na aplicação das melhores condições possíveis de emprego, saúde e segurança”. As investigações sobre a cadeia do luxo em Itália levaram alguns accionistas da LVMH a pedir ao gigante avaliado em 330 mil milhões, propriedade do multimilionário francês Bernard Arnault, para melhor monitorar como é que os seus contratados tratam os trabalhadores.

A LVMH disse a um grupo de investidores em Novembro que estava a auditar todos os seus fornecedores directos. Numa declaração posterior à Reuters, no mesmo mês, a LVMH afirmou ter realizado mais de 2600 auditorias a nível mundial este ano. A autoridade antitrust italiana afirmou em Julho que estava a investigar se a Dior e a Armani tinham induzido os consumidores em erro.

Em Julho, a Armani mostrou-se confiante num “resultado positivo na sequência da investigação (antitrust)”, afirmando num comunicado que as suas empresas estavam totalmente empenhadas em cooperar com as autoridades e que acreditava que as alegações não tinham qualquer crédito.

Inspecções sem consequências

As marcas ditam a profundidade dos controlos e o âmbito de acção dos auditores e as inspecções limitam-se muitas vezes aos fornecedores directos e não aos subcontratados, onde normalmente residem os maiores problemas, afirmaram quatro auditores e gestores da cadeia de abastecimento de artigos de luxo com quem a Reuters falou.

As auditorias tendem a ser planeadas com antecedência, permitindo que os fornecedores apresentem uma imagem melhor, nomeadamente afastando temporariamente das instalações trabalhadores sem contratos adequados.

No dia 9 de Maio de 2023, por exemplo, o auditor externo Adamo Adriano enviou à Pelletterie Elisabetta Yang, outro fornecedor da Manufactures Dior com sede perto de Milão, uma notificação por escrito assinalando que iria realizar uma inspecção no dia 26 desse mês, mostram os documentos de auditoria analisados pela Reuters. Na notificação, Adriano pediu para analisar contratos de trabalho, organogramas, folhas de vencimento e uma dúzia de outros documentos.

A inspecção teve lugar, mas foi “mais formal do que substancial”, escreveram os investigadores sobre a auditoria. A avaliação não detectou irregularidades.

Só que, em Março de 2024, a polícia entrou na mesma fábrica de Elisabetta Yang, que albergava também um refeitório e vários quartos, e encontrou 23 trabalhadores, cinco dos quais em situação irregular. Os trabalhadores viviam e trabalhavam “em condições de higiene e saúde abaixo do mínimo exigido”, lê-se nos documentos do tribunal.

Adriano não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters relativamente à auditoria de Elisabetta Yang. A Reuters não conseguiu contactar Elisabetta Yang através dos endereços de correio electrónico oficiais citados pela câmara de comércio local.

Como actores privados, os auditores não podem aceder livremente às fábricas ou escritórios fora das horas acordadas e não podem recolher documentos que não sejam apresentados espontaneamente, disseram à Reuters dois auditores da cadeia de abastecimento do luxo baseados em Itália. O tempo atribuído para as inspecções no local é muitas vezes demasiado curto para examinar documentos e entrevistar empregados, acrescentaram.

Cinco trabalhadores de cadeias de luxo sediadas na Toscana, empregados em diferentes fábricas que servem grandes marcas, confirmaram à Reuters que os proprietários sabiam antecipadamente das auditorias e que limpavam as suas instalações e preparavam o pessoal para as respostas a dar às equipas de monitorização no dia da inspecção. Todos se recusaram a dar o seu nome por receio de perderem o emprego.

“Costumávamos dizer que só trabalhávamos quatro horas por dia, de acordo com o nosso contrato (formal) a tempo parcial”, disse Abbas, nascido no Paquistão, que trabalha no centro de produção de couro de Prato. “Mas como é que eles podiam pensar que estávamos a fazer 1300 malas por dia com 50 trabalhadores a trabalhar apenas quatro horas diárias?”, acrescentou o homem, que disse trabalhar 14 horas por dia, seis dias por semana.

No dia da auditoria, os trabalhadores com contratos a tempo parcial foram convidados a sair assim que terminaram o seu turno formal, mas tiveram de regressar e continuar a trabalhar depois de os auditores terem saído, acrescentou.

Outro trabalhador, também do Paquistão e empregado numa outra oficina de curtumes na zona de Florença, disse que os proprietários da fábrica avisaram os trabalhadores quando a inspecção iria ter lugar e pediram-lhes para mentirem sobre o seu horário de trabalho. Fabio Roia, presidente do Tribunal de Milão, disse à Reuters que as empresas não investem o suficiente nos seus sistemas de controlo e normalmente não questionam os preços extremamente baixos que os contratantes oferecem para fornecer bens ou serviços.

A pequena marca de moda Alviero Martini, famosa pelas suas malas de couro decoradas com padrões de mapas geográficos, também foi alvo dos inquéritos italianos por alegadamente ter subcontratado trabalho a empresas chinesas em Itália que maltratavam os trabalhadores. O grupo Alviero Martini foi “cuidadoso na selecção dos fornecedores directos (...) mas a utilização de subfornecedores não foi devidamente verificada”, afirmou numa entrevista Ilaria Ramoni, que foi administradora judicial e supervisionou as suas operações até Outubro.

O grupo, que já não está sob administração judicial, não respondeu a um pedido de esclarecimentos. Em Setembro, declarou que não tinha conhecimento dos comportamentos ilegais ocorridos na sua cadeia de abastecimento.

A Dior e a Armani ainda estão sob supervisão judicial especial no âmbito da investigação de Milão sobre a exploração laboral.