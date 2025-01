Morreu Rosita Missoni, criadora e pioneira das malhas de cor, aos 93 anos

A criadora italiana Rosita Missoni, co-fundadora da casa de moda homónima, conhecida pelos seus estampados, morreu aos 93 anos, informou a empresa familiar nesta quinta-feira. Rosita “morreu pacificamente no dia 1 de Janeiro de 2025”, segundo um comunicado da Missoni, que a considera “uma figura visionária no mundo da moda italiana e internacional”.

Em 1953, lançou a empresa com o marido Ottavio Missoni, desenvolvendo uma marca que se tornou popular pelas suas malhas coloridas com padrões geométricos e riscas, incluindo o motivo em ziguezague conhecido como fiammato.

Nascida no seio de uma família de artesãos têxteis, perto da cidade de Varese, no Norte de Itália, Rosita estudou línguas modernas. Numa viagem a Londres, em 1948, para melhorar o seu inglês, conheceu Ottavio, que estava a competir com a equipa italiana de 400 metros barreiras nos Jogos Olímpicos, a decorrer naquela cidade.

A marca Missoni ganhou reconhecimento e prémios internacionais pelos seus padrões distintivos e pela utilização vanguardista de têxteis, bem como por uma abordagem da moda frequentemente comparada à arte moderna. Para isso, contribuiu também um incidente, em 1967, que se tornou muito falado. Missoni tinha sido convidada para desfilar no Palácio Pitti, em Florença, mas, antes de as modelos saírem para a passerelle, reparou que os seus soutiens eram visíveis através dos tops, arruinando o efeito de cor e padrão pretendido. Por isso, disse às modelos para tirarem os soutiens mas, sob a luz da passerelle, os fatos tornaram-se totalmente transparentes e o incidente causou sensação.

No ano seguinte, a casa Missoni não foi convidada a regressar, mas passou rapidamente para as capas de revistas de moda de renome, como a Vogue, a Elle e a Marie Claire. Os seus modelos em camadas chamaram a atenção de um mundo da moda que se estava a afastar da alta-costura e tornaram-se os porta-estandartes do chamado estilo “put together”.

Quando a empresa mudou a sua sede para a cidade italiana de Sumirago, a norte de Milão, os Missoni instalaram-se na casa ao lado, com a maioria das janelas a dar para as adoradas montanhas do maciço Monte Rosa. Rosita manteve-se como directora criativa das colecções femininas até ao final dos anos 1990, altura em que passou a tarefa à sua filha Angela.

Em 2013, Ottavio e Rosita sofreram uma tragédia, quando Vittorio Missoni, 58 anos, o filho mais velho e director de marketing da empresa, morreu num acidente de avião, ao largo da costa da Venezuela. Quatro meses após o desaparecimento do avião do filho e antes de os destroços terem sido encontrados, Ottavio morreu, em Maio de 2013. Tinha 92 anos.

A marca expandiu-se para colecções de casa e hotéis. Em 2018, o fundo de investimento italiano FSI investiu 70 milhões de euros na empresa em troca de uma participação de 41%. Em 2023, a Missoni escolheu como consultor financeiro o grupo Rothschild, para explorar uma potencial venda da empresa. Rosita Missoni deixa os filhos Luca e Angela, e nove netos.