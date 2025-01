Meghan vai ter novo programa na Netflix com o qual quer ir “em busca de alegria”

A mulher do príncipe Harry, a ex-actriz Meghan Markle, tem uma nova série na Netflix, que estreia a 15 de Janeiro. Ao longo de oito episódios, de 30 minutos cada, descreve o serviço de streaming, a duquesa de Sussex “convida amigos e famosos para uma bela propriedade californiana, onde partilha sugestões de pratos, jardinagem e a arte de bem receber”.

No teaser, revelado nesta quinta-feira, Meghan enfeita um bolo com framboesas, partilha dicas gastronómicas e até se arma em apicultora, a colher mel na sua propriedade na Califórnia, onde vive com o marido e os dois filhos, Archie e Lilibet. “Vou partilhar algumas dicas e truques... E como incorporar estas práticas no dia-a-dia”, diz a duquesa no trailer de Com Amor, Meghan. “Não estamos em busca da perfeição... Estamos em busca de alegria”, remata.

O vídeo promocional marcou o regresso da duquesa de Sussex ao Instagram, com a conta @meghan, na qual, ao fim de menos de 24 horas, já tem mais de um milhão de seguidores. Como legenda, a mulher do príncipe Harry confessa o quão “entusiasmada” está com o novo programa, no qual vai receber vários famosos, como as actrizes Mindy Kaling e Abigail Spencer ou os chefs Roy Choi e Alice Waters.

Esta não é a primeira aventura de Meghan na Netflix, depois da série documental Harry & Meghan. A duquesa também tem sido proactiva no Spotify, onde já foi anfitriã de um podcast, Archetypes.