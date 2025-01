6 actividades para os miúdos: brincar com a comida e ver o Impossível ao Vivo

Não Se Brinca com a Comida?!

4 de Janeiro a 4 de Fevereiro

Não se canta à mesa, não se fala de boca cheia, não se apoiam os cotovelos. À mesa, as regras são muitas e esta exposição cisma com uma outra: não se brinca com a comida.

Uma ideia de Margarida Alfacinha que contraria as convenções da boa educação lembrando que os adultos que as ditam são os mesmos que nos dizem que “cozinhar pode ser um acto de inventar”. Ora se é para criar, temos de experimentar e “pôr as mãos na massa”.

Patente no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), das 10h às 13h e das 14h às 17h (ao sábado e domingo, abre e encerra meia hora mais tarde; nos dias 4 e 5 de Janeiro está encerrada no período da manhã). A entrada é livre.

Teatro para Experimentar - A Linha Solta: Com Bebé em Cena

4 de Janeiro

“A linha solta é um traço? É possível saltar a linha? E um nó, é linha presa ou linha solta?”. São estas as questões que dão o mote ao espectáculo-ateliê para bebés dos 12 aos 36 meses, que entra em cena na Biblioteca Municipal Almeida Garrett (Porto), sábado, às 11h.

Por meio de jogos, poemas e canções, estimulam-se sensações como o toque, o olfacto ou a sonoridade para chegar ao “nosso lugar preferido: o abraço, o colo, o ombro…”.

Festa de Aniversário da Agenda Porto

4 de Janeiro

Sábado, das 15h à 1h, estão todos convidados a ir ao Teatro Rivoli e a entrar na festa do primeiro aniversário da Agenda Porto.

No programa, de entrada livre e inspirado no mote Porto, sei o que fizeste no ano passado!, estão espectáculos do colectivo O Som do Algodão, o jazz para crianças do projecto 7 Vidas, a história musicada e desenhada de Ovo e nomes como David Bruno, Nunca Mates o Mandarim, António Bandeiras ou Matilde Castro.

O Quebra-Nozes

8 de Janeiro

Numa produção do Tchaikovsky National Ballet, sobe ao palco a versão clássica do bailado com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov.

Temperada entre o romance e a fantasia, a obra-prima baseia-se no conto O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, escrito por E. T. A. Hoffman em 1816 e mais tarde adaptado por Alexandre Dumas. Remete para “um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável”, refere a nota de apresentação.

Para ver no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, quarta, às 21h30, com bilhetes de 35€ a 45€.

Impossível ao Vivo

Até 12 de Janeiro

No Teatro Tivoli BBVA (Lisboa) continua em cena o espectáculo idealizado por Luís de Matos que, desde 2018, tem andado a esgotar salas em vários pontos do país.

Esta edição junta no mesmo palco os truques do espanhol Hector Mancha, do argentino Rada, do dinamarquês Mortenn e do norte-americano Dan Sperry, além da assistente e bailarina Joana Almeida e do b-boying da Momentum Crew.

Há sessões de quarta a domingo, (horários detalhados aqui); os bilhetes custam entre 16€ e 27,50€.

Foto Impossível Ao Vivo DR

Merry Poppin’ Christmas

Até 19 de Janeiro

Quando o coração de um avarento resmungão é salpicado por uns pós de perlimpimpim, isso é… Um musical que evoca livremente o imaginário de Um Conto de Natal de Charles Dickens, com toda a mesquinhez (e transformação) de Ebenezer Scrooge, e o injecta da magia de Mary Poppins, a ama que tornava tudo melhor ao exclamar “supercalifragilisticexpialidocious!”

A direcção artística é de Henrique Feist, que também integra o elenco, ao lado de Sara Brás, David Gomes, Filipa Azevedo, João Albuquerque Alves e Pedro Simões. O texto e a encenação são da responsabilidade de Valter Mira. FF e Miguel Amorim encarregam-se da música. Está em cena no Casino Estoril (Cascais), ao sábado e domingo, às 15h30. Os bilhetes custam 15€.

Com Sílvia Pereira