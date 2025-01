Rali Dakar: Saber gerir o esforço vai ser um trunfo

Hoje disputei a minha primeira etapa no Dakar. A primeira do meu primeiro Dakar! A constipação parece estar a aliviar, mas os últimos dias foram arrasadores. Sentia-me como se já tivesse cumprido várias especiais de um outro Dakar, mas com enorme mau estar, que me deixou exausta.

Também por isso, não tinha grandes expectativas em termos de classificação do Prólogo de hoje, mas a verdade é que não me posso queixar. Um lugar entre os 30 primeiros é uma posição que me deixa muito satisfeita e que, afinal, resulta daquilo que fui sentindo ao longo dos trinta quilómetros do Prólogo. Diverti-me, consegui adotar um bom ritmo e senti que não estava a correr riscos.

Devo destacar que o Prólogo era bastante rápido, prova disso é o facto de ter demorado pouco mais de 20 minutos para cumprir menos de 30 quilómetros, com um carro que esta limitado a 135 Km/h de velocidade máxima.

Este meu novo carro continua a revelar agradáveis surpresas e hoje tive mais uma boa amostra daquilo que me permite fazer num cocktail perfeito de performance sem comprometer a fiabilidade. Sinto que estou cada vez mais confortável.

Foto MARIAN CHYTKA

Em suma, fiz exatamente aquilo que pretendia, até porque não posso deixar de pensar que tenho pela frente dois desafios enormes: amanhã uma especial de 400 quilómetros e, de seguida, a etapa de 48 horas e 900 quilómetros...

É fácil antecipar o desafio que tenho pela frente nos próximos dias. São etapas que vão exigir perícia e, seguramente, muita inteligência. Saber gerir o esforço vai ser um trunfo determinante. Espero estar à altura do desafio.

No seio da equipa o ambiente é ótimo, o que acaba por facilitar a vida, principalmente aos novatos... como eu! Cada minuto é de aprendizagem e há tanto para “beber” e tanta gente com um conhecimento enorme da prova e da disciplina de forma global.

Pelo que sei, a próxima etapa já vai ter obstáculos do tipo “Dakar”, como muitas mudanças de piso – só não devemos encontrar areia. Por outro lado, rochas e muita pedra vão estar sempre presentes. O José Marques, meu navegador, vai ter de fazer uso de toda a sua experiência: ouvi falar num labirinto de pistas!

Acho que estamos prontos para os próximos embates, que, espero ultrapassar sem problemas de maior. Sei, porém, que uma prova como esta não se cumpre sem adversidades. O esforço vai ser enorme, mas sinto-me capaz das maiores exigências!

Foto PAVOL TOMASKIN

Dakar 2025 O Rali Dakar decorre na Arábia Saudita de 3 a 17 de Janeiro. É o sexto ano que o país recebe a prova e a organização garante ser a mais dura de sempre. Entre os participantes 13 equipas portuguesas, sendo que, depois do adeus de Elisabete Jacinto, há 15 anos, Maria Luís Gameiro (X-Raid Fenic), gestora de 46 anos, é a primeira mulher portuguesa a competir no Dakar (Challenger). O rosa, ou magenta, com que o carro de Maria Luís Gameiro promete chamar a atenção no Dakar, também vai acabar por servir uma causa, com a equipa a doar 1€ por cada quilómetro percorrido na prova à Liga Portuguesa Contra o Cancro. A piloto também pode ser seguida no seu Instagram - Facebook.

A autora escreve segundo o acordo ortográfico