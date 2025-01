Alta densidade de AL atrai serviços para turistas e acentua transformação urbana

Aposta no alojamento local trouxe mudanças nos bairros de Lisboa e Porto. Número de novas empresas é seis vezes superior ao total de encerramentos, e as que chegam estão mais ligadas ao turismo.

As zonas de Lisboa e do Porto com maior densidade de alojamento local (AL) tendem a atrair a criação de novos negócios orientados para o turismo, como bares e restaurantes e, com isso, fazem com que seja mais vincada a demarcação entre as áreas turísticas e as residenciais.