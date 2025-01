Nacional-FC Porto adiado por causa do nevoeiro e ainda sem data para terminar

O jogo entre o Nacional e o FC Porto, a contar para a 17.ª jornada da I Liga, foi interrompido aos 12 minutos e 27 segundos devido à falta de visibilidade no relvado do Estádio da Madeira, no Funchal, motivada pelo nevoeiro e depois de mais de meia-hora de interrupção foi adiado, sem que tivesse havido acordo para uma nova data.

A primeira interrupção do jogo devido às más condições meteorológicas foi aos 7m25s. O árbitro Tiago Martins fez um compasso de espera por causa da falta de visibilidade antes de um livre ser marcado no meio-campo portista e, como a visibilidade melhorou ligeiramente, deu ordem para o jogo prosseguir.

Poucos minutos depois, com o nevoeiro a tornar-se cada vez mais denso, Tiago Martins voltou a interromper o jogo, desta vez de forma definitiva, dando início ao período de 30 minutos que os regulamentos obrigam a esperar até que uma decisão definitiva sobre o que acontecerá relativamente aos 77m33s que faltam seja tomada.

Entretanto, o árbitro já voltou ao relvado, passados os 30 minutos regulamentares, juntamente com os guarda-redes de cada uma das equipas para ver as condições meteorológicas (que se mantêm as mesmas de quando a partida foi interrompida), mas regressou aos balneários sem que tivesse anunciado qualquer decisão.

Passados mais alguns minutos, a visibilidade no relvado melhorou consideravelmente, mas a situação permanece muito instável, com períodos em que o nevoeiro quase desaparece por completo seguidos de outros em que se torna muito intenso.