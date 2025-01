Wallace, Gromit e o pinguim: da vida das marionetas — reportagem nos estúdios da Aardman

É num banal parque industrial à saída de Bristol, num barracão sem sinais particulares com ar de armazém pré-fabricado, que se esconde uma das mais amadas manufacturas artesanais dos reinos de Sua Majestade britânica. Dentro deste hangar anónimo com paredes em betão nu, escadas de metal e divisórias de linha de montagem, algumas dezenas de pessoas afadigam-se a terminar o grosso da produção de um dos mais aguardados filmes do Natal de 2024 no Reino Unido — embora o calendário diga estarmos no primeiro dia do mês de Agosto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt