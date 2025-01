Noite dos Reis da Bazuuca volta a Braga, com 16 artistas para duas noites de música

Três palcos do Lustre voltam a abrir-se à Noite dos Reis da Bazuuca, que nas noites de 10 e 11 de Janeiro ali concentram 16 artistas locais para a primeira festa musical do ano.

Desde 2018 que a Noite dos Reis da Bazuuca, agência fundada em 2015 por João Pereira, ex-Xérifes&Cáboys, teima em animar o novo ano em Braga com noites de música que dão palco privilegiado aos artistas locais. Começou com uma noite e depois duplicou a oferta. “Em 2023, quando decidimos arriscar e passar o evento para duas noites ficámos bastante reticentes se esta alteração o iria de certa forma prejudicar”, diz João Pereira no anúncio da Noite de Reis da Bazuuca para 2025. “Mas a verdade é que foi uma decisão acertada. Conseguimos juntar mais artistas e duplicar o número de pessoas que participam na Noite dos Reis da Bazuuca.”

Tal como sucedeu em 2024, a edição deste ano conta com 16 artistas e estende-se por duas noites e madrugadas, na sexta-feira dia 10 e no sábado dia 11, nos habituais espaços do Lustre. A festa terá início pelas 23h de dia 10, no Palco Salão Mozart, com Fernando Nunca, seguindo-se, no mesmo palco, SemiVitae (0h00) e No!On (01h), enquanto pelo Palco Bazuuca passarão os The Vaults (23h30), aMijas (0h30) e Travo (1h30). O primeiro dia terminará com dança, na Sala Espelhos (2h), anunciando o programa os nomes “Wav. In Takeover c/ Samii Wise + Nalu”.

No segundo dia, sábado 11, o Palco Salão Mozart receberá Tricla (23h), Putlex (0h30) e Mira Quebeq x Afonso Dorido (01h00), ao passo que no Palco Bazuuca estarão Palas (23h30), QUADRA (0h30) e Bed Legs (1h30). A festa terminará na Sala Espelhos, anunciando-se, a partir das 2h, “Seara Velha Takeover c/ Dawn Dani + Nocivo”. Os passes gerais estão disponíveis a 15 euros, havendo também bilhetes diários a 10 euros. As entradas podem ainda ser adquiridas online, na Seetickets, ou na bilheteira do Lustre, nos dias dos concertos, a partir das 23h.