Ministério da Cultura nomeia Maria de Lurdes Camacho como directora-geral do GEPAC

A gestora Maria de Lurdes Morais Camacho vai dirigir o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), organismo do Ministério da Cultura, até à designação de novo titular no cargo, indica um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República. A designação como suplente acontece depois de Maria Fernanda Rebelo Heitor, a directora-geral anterior, ter cessado funções a 19 de Dezembro de 2024, "por decurso da duração máxima da sua comissão de serviço no referido cargo". Entretanto, Heitor, que em Fevereiro passado fora autorizada a manter-se no exercício de funções públicas para além dos 70 anos de idade,​ de modo a poder levar a sua comissão de serviço até ao fim, aposentou-se.

Dada a inexistência do cargo de subdirector-geral no GEPAC, a lei administrativa prevê que o posto seja ocupado pelo inferior hierárquico imediato, devendo, "em caso de igualdade de posições", ser nomeado o "mais antigo". Maria de Lurdes Camacho, detentora do "cargo de directora de serviços de Relações Internacionais do GEPAC", é "a dirigente de nível hierárquico imediatamente inferior com maior antiguidade".

Nascida em 1959, a gestora é mestre em Comunicação Educacional Multimédia pela Universidade Aberta e licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 2004, foi nomeada directora de serviços de Relações Internacionais do GEPAC. Anteriormente, fora directora do Departamento do Cinema, do Audiovisual e do Multimédia do Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia (actual ICA).

Ainda no ICA, Maria de Lurdes Morais Camacho também foi chefe da divisão de Apoio à Criação do ICA. Já no Instituto Português da Arte Cinematográfica e do Audiovisual (IPACA), foi chefe da divisão das Relações Exteriores e de Promoção, assim como coordenadora da área de educação e formação.

Por seu turno, Maria Fernanda Rebelo Heitor fez carreira na administração pública, com mais de 20 anos dedicados à área da Cultura. Entre outras funções públicas, exerceu, entre Julho de 2002 e Julho de 2012, o cargo de secretária-geral do Ministério da Cultura — foi a última titular do cargo. Era directora-geral do GEPAC desde Abril de 2013.

O GEPAC é responsável pelo planeamento, implementação e avaliação das políticas culturais do país, tendo a seu cargo na área governativa da cultura, nomeadamente, a gestão do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).