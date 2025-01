Fim-de-semana na TV: entre o Éden e O Bairro do Humor, com uns truques

Outros motivos para ficar a ver televisão: O Crepúsculo do Pé Grande, o processo criativo documentado por João Canijo, A Flor do Buriti e um dinossauro gigante.

CINEMA

Deadpool

Star Channel, sábado, 12h17

Com argumento de Rhett Reese e Paul Wernick, realização de Tim Millers e protagonismo de Ryan Reynolds, um filme saído do universo Marvel, sobre um anti-herói indestrutível com superpoderes, sede de vingança e um sentido de humor retorcido. Logo a seguir, vai para o ar a sequela, dirigida por David Leitch.

O Crepúsculo do Pé Grande

TVCine Edition, domingo, 22h

No interior de uma floresta inexplorada da América do Norte, vive uma família de míticos sasquatches. São grandes, peludos, misteriosos e nunca se deixam ver. Durante as quatro estações de um ano, conhecemos os seus hábitos e a sua luta diária para se manterem vivos. Estreado em Sundance e apresentado na 74.ª Berlinale, um filme dos irmãos David e Nathan Zellner, sem diálogos, absurdista e pontuado por humor negro. O elenco inclui Riley Keough, Jesse Eisenberg, Christophe Zajac-Denek e Nathan Zellner.

A Flor do Buriti

Max, domingo, streaming

Três épocas da história do povo krahô, uma comunidade indígena isolada no interior de uma floresta brasileira, através do olhar de uma menina. O espectador testemunha a perseverança de um povo que luta pela preservação do seu modo de vida. A prática de ritos ancestrais próprios e a profunda conexão com a natureza transformam-se não apenas em formas de resistência mas também de sobrevivência.

A Flor do Buriti, cujo título faz referência à flor de um tipo de palmeira selvagem que ali cresce, nasce de mais uma parceria do casal formado pelo português João Salaviza e a brasileira Renée Nader Messora que, em 2019, já tinha documentado a mesma comunidade em Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos. Entre outros galardões, ganhou o Prémio de Elenco na selecção oficial do Festival de Cannes – Un Certain Regard, onde se estreou em 2023.

SÉRIES

O Bairro do Humor

RTP1, sábado, 21h01

Estreia. “A ideia surgiu para retratar um Portugal que está na moda”, explica Eduardo Madeira, criador da série. “Todos os dias saem notícias sobre termos as melhores praias, gastronomia, serras, tudo… mesmo que às vezes não se perceba como”, observa. O dia-a-dia deste povo revela-se nas peripécias que derivam da presença de uma equipa de filmagens norte-americana num bairro português. Com Madeira no elenco estão Jessica Athayde, Carla Maciel, Joana Machado Madeira, João Maria, Gonçalo Cabral, Jel, Dinarte de Freitas e eventuais convidados. Para ver ao sábado.

Medalist

Disney+, sábado, streaming

Em estreia, o anime que verte para a televisão a premiada manga ambientada no mundo da patinagem artística, escrita e ilustrada por Tsurumaikada. A adaptação é realizada por Yasutaka Yamamoto e conta com contributos de patinadores profissionais na concepção das coreografias.

DOCUMENTÁRIOS

Attenborough e o Dinossauro Gigante

SIC, sábado, 12h05

David Attenborough narra uma das mais importantes descobertas paleontológicas dos últimos anos: os fósseis do Patagotitan mayorum. Os ossos desta espécie de saurópode, que terá sido o maior animal a caminhar sobre a Terra, foram encontrados na Patagónia (Argentina), em 2014.

Trabalho de Actriz, Trabalho de Actor

RTP2, sábado, 23h36

O processo criativo documentado por João Canijo. Foi rodado ao longo de um ano de trabalho com um grupo de dez actores: Rita Blanco, Anabela Moreira, Vera Barreto, Cleia Almeida, Rafael Morais, Marcello Urgeghe, Beatriz Batarda, Nuno Lopes, Teresa Madruga e Wilma de Brito. Mais do que o making of de um filme (no caso, Sangue do Meu Sangue), é um vislumbre íntimo do ambiente de discussões, ensaios, repetições e aprimoramentos vivido por cineasta e elenco enquanto preparam e co-criam as personagens e o argumento.

Uma Guerra Fria Muito Animada

RTP2, sábado, 1h03

A Guerra Fria é analisada à luz da vasta produção de livros aos quadradinhos e desenhos animados em ambos os lados da Cortina de Ferro nesse período. O documentário de Joel Farges problematiza a integração das ideologias nesses “bonecos” direccionados às crianças e aos jovens. Terão condicionado, por exemplo, a nossa forma de pensar? E, por conseguinte, os caminhos tomados após o desmoronar do Muro de Berlim?

Jardim do Éden: Planeta Indómito

Odisseia, domingo, 16h

Em estreia, uma produção da BBC que parte à descoberta da vida selvagem que pulsa nos locais mais remotos do planeta, do Bornéu ao Alasca, passando pela Namíbia, o Vale do Luangwa, as Galápagos e a Patagónia. Aos domingos, com episódio duplo.

Teen Torture, Inc.

ID, domingo, 22h

Episódios de tortura, humilhação e abuso, com resultados que vão do choro incontrolável ao stress pós-traumático e, nalguns casos, até à morte. É o lado negro da chamada “indústria dos adolescentes problemáticos”, que oferece soluções extremas para situações desesperadas e que há décadas arrecada milhões à conta de tratamentos duvidosos. Este documentário de Tara Malone está repleto de denúncias de sobreviventes a esse “amor duro”, como a rapper Bhad Bhabie. Chega ao ID seis meses depois de se ter estreado na Max, com três partes para ver de uma assentada.

Ruínas: Uma História da Guerra Contemporânea

RTP2, domingo, 1h08

Das trincheiras da Primeira Grande Guerra à devastação aumentada na Segunda, passando por uma Beirute arrasada pela guerra civil e pela destruição de cidades inteiras na Síria, este documentário de Cédric Gruat recolhe imagens de arquivo que se focam na observação dos escombros. É uma observação dos grandes conflitos na Europa e no Médio Oriente focada nessas ruínas, a partir das quais lança questões sobre “o significado de viver entre elas”, a reconstrução desses locais (ou, por outro lado, a sua preservação para memória histórica) e “os usos políticos e estéticos deste espectáculo de desolação”.

MÚSICA

9.ª Sinfonia de Beethoven pela Orquestra do Algarve

RTP2, domingo, 22h56

Registo do concerto que a Orquestra do Algarve deu em Maio para celebrar o bicentenário de uma das mais famosas obras de Beethoven e da música clássica em geral: a Sinfonia n.º 9, que inclui o Hino à Alegria. Dirigido por Martim Sousa Tavares, contou com reforços da Orquestra Sem Fronteiras e com a participação do Coro Comunitário da Orquestra do Algarve, da soprano Beatriz Maia, da contralto Rita Filipe, do tenor Frederico Projecto e do barítono e Rui Baeta.

MAGIA

Magia em Paris 1

RTP2, sábado, 22h01

Mentalismo, prestidigitação, manipulação e outros truques, numa compilação de números levados a três palcos parisienses – Bobino, Casino e Bouffes Parisiens – por alguns dos maiores ilusionistas do mundo, em 2021.

CULINÁRIA

Os Truques de Jamie

24Kitchen, sábado, 18h

Estreia-se mais um programa cozinhado pelo chef inglês Jamie Oliver, este condimentado por dicas para simplificar, agilizar e rentabilizar ingredientes e processos. Novas receitas a cada sábado.

INFANTIL

Beethoven

Hollywood, sábado, 14h

O mais famoso, amoroso e desastrado São Bernardo do cinema vem fazer companhia à família nas tardes de sábado e domingo de Janeiro, com os oito filmes do seu franchise, produzidos entre 1992 e 2014. Neste sábado, é exibido o filme inaugural; no domingo, a sequela. Para a semana, passam o terceiro e quarto capítulos. Na seguinte, é a vez do quinto filme e de Beethoven em Hollywood. O ciclo fecha no último fim-de-semana do mês com Beethoven Salva o Natal e Beethoven e o Tesouro Secreto.

Turuleca - A Grande Aventura (VP)

Cinemundo, domingo, 12h

Realizado por Eduardo Gondell e Víctor Monigote, e vencedor do Goya de melhor filme animado, conta a história de uma galinha que não consegue pôr ovos. O dono, um criador vigarista, vende-a a uma professora de música reformada que a ensina a falar e descobre que ela tem um enorme talento para cantar.