Chat Pile: música para um mundo em ruínas

Surgiram do meio do nada — ou, pelo menos, do meio dos EUA — para nos lembrar do que pode e deve ser o rock: uma arma. Cool World é o seu mais recente disparo. Em 2025, no Primavera Sound Porto.

Valência ainda está debaixo de água e Donald Trump acaba de ser eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos quando Raygun Busch entra na videochamada com o Ípsilon. O vocalista dos Chat Pile está encafuado com muita gente numa carrinha, a caminho de Cleveland, no Ohio, antes de mais um concerto de apresentação do novo disco, Cool World – que poderemos ouvir a 13 de Junho, no Primavera Sound Porto. Encontra-se cercado pelos outros membros do quarteto e um par de penduras. Parece cansado. Mas não se queixa. Está “contente por estar em digressão com os amigos. Seria muito pior se estivesse preso a um trabalho horrível na cidade de Oklahoma. Como estava quando isto aconteceu pela primeira vez, em 2016”.