Parcerias com universidades norte-americanas custarão 85 milhões de euros até 2030

As parcerias científicas renovadas pelo Governo com três universidades norte-americanas vão ter um ligeiro reforço de 7,6 milhões de euros até 2030. Nos próximos seis anos, o período de execução da nova fase deste programa de parcerias com os Estados Unidos, os acordos com a Universidade de Carnegie Mellon (CMU), o Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT) e a Universidade do Texas em Austin (UT Austin) custarão 84 milhões de euros à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt