EUA preparam-se para três semanas de temperaturas árcticas

Valores negativos, muito abaixo do que já é habitualmente esperado em Janeiro, poderão ser registados até em regiões meridionais como a costa do Golfo do México e a Florida.

Grande parte dos Estados Unidos da América deverá registar temperaturas muito abaixo das médias de Janeiro durante as próximas três semanas, com o termómetro a baixar a valores negativos (em graus Celsius) até em regiões meridionais como a Florida e a costa do Golfo do México.

A "culpa", indica o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) dos EUA, está na deslocação de "massas de ar muito frio que se originam habitualmente na região siberiana da Ásia, atravessam o Pólo Norte para o Canadá e se expandem para Sul e Leste nos Estados Unidos". O fenómeno não é raro, mas o seu impacto tão a Sul é menos comum.

Neste arranque de 2025, os meteorologistas norte-americanos prevêem pelo menos três vagas sucessivas de frio polar. A primeira já está em curso, com uma segunda massa de ar frio a juntar-se durante o fim-de-semana e uma terceira anunciada para a próxima semana. Cada uma intensificará o frio da anterior. É ainda indicada a possibilidade de a terceira deslocação de ar frio ser acompanhada da oscilação temporária para Sul do chamado "vórtice polar", uma bolsa de ar gélido normalmente estacionada sobre o Oceano Árctico.

Se o frio está garantido, a sua intensidade ainda está a ser estimada. Para já, admite-se que temperaturas próximas de -10ºC possam ser registadas nas próximas semanas em estados meridionais como o Texas, Luisiana, Mississípi, Alabama, Georgia e Florida. Mais a Norte, no Midwest e nos Grandes Lagos, a temperatura poderá chegar abaixo dos -20ºC. Também se esperam valores negativos, bastante abaixo das médias de Janeiro, ao longo de toda a Costa Leste.

Quanto à precipitação, o prognóstico para os próximos dias é de neve na região dos Grandes Lagos. No arranque da próxima semana, espera-se o atravessamento de uma cintura de tempestades que também poderá trazer neve a uma vasta área do Centro e Leste do país, incluindo em Nova Iorque e na capital Washington.

Com ou sem neve, o frio intenso deverá fazer disparar o consumo e os custos da energia eléctrica nos Estados Unidos e no Canadá. São também esperadas perturbações nos sistemas de transporte.