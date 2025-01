Musk chamou-se “Kekius Maximus” no X por dois dias com simbologia usada pela extrema-direita

Homem mais rico do mundo recorreu a simbologia usada por extrema-direita americana, mas voltou a repor nome e fotografia na página pessoal. Moeda virtual com nome antigo do perfil valorizou 32.000%.

Chamou-se “Kekius Maximus” durante dois dias, agora volta a apresentar-se simplesmente como Elon Musk. O magnata e conselheiro do Presidente eleito Donald Trump decidiu repor o nome do perfil pessoal na rede social X (antigo Twitter), depois de uma renovação do perfil em que recorreu a simbologia usada por movimentos de extrema-direita norte-americana. A mudança de nome e foto no perfil de Musk foi ainda associada ao crescimento astronómico de preço de uma moeda virtual com o mesmo nome temporário do perfil do homem mais rico do mundo – que agora cai em valor após a reposição de nome do magnata.

Não foi dada uma explicação para Musk ter decidido mudar o perfil que conta com mais de 210 milhões de seguidores, nem para o facto de ter decidido reverter o acto apenas 48 horas depois.

Na passada terça-feira, o homem mais rico do mundo decidiu trocar o avatar do perfil para uma imagem com o sapo Pepe, um desenho animado adoptado como símbolo por vários grupos da chamada “alt right” [direita alternativa] durante a campanha eleitoral de Trump em 2016. Em fóruns frequentados por membros da extrema-direita é comum ver montagens deste sapo como Adolf Hitler ou com o robe do grupo supremacista Ku Klux Klan. Além da fotografia, Musk tanbém alterou o nome do perfil para “Kekius Maximus”, uma referência à expressão “Kek”, um termo usado por fãs de videojogos para descrever gargalhadas.

Foto Nome e imagem usados por Elon Musk durante 48 horas DR

A decisão de Musk originou o crescimento astronómico do valor de uma moeda virtual com o mesmo nome escolhido para o perfil, a "Kekius Maximus". Trata-se de uma memecoin, um activo virtual inspirado num meme, imagem ou ideia geralmente relacionada com humor que se torne viral na Internet. Após as alterações feitas por Musk na página pessoal, o preço desta moeda atingiu os 31 cêntimos, uma valorização de 32.000%, de acordo com a plataforma Coin Base. Com o regresso do nome original do perfil de Musk, o preço de troca desta moeda virtual desceu para os 12 cêntimos, uma queda de 62%.

Não é conhecida uma ligação do multimilionário a esta moeda, mas esta não seria a primeira vez que as palavras e acções de Elon Musk se traduziriam num impacto real no mundo das criptomoedas. Em Abril de 2023, Musk substituiu o pássaro azul do antigo Twitter pela imagem do cão Doge, o logótipo de uma criptomoeda inspirada num meme. Nesse mesmo dia, o valor desta moeda virtual valorizou em 30%, passando de 0,079 para 0,094 dólares (cerca de 0,072 para 0,086 euros).

A associação de Musk a símbolos usados pela extrema-direita valeu muitas críticas ao dono do X, especialmente depois de, em Dezembro passado, o multimilionário ter manifestado apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Num artigo de opinião publicado no jornal Die Welt, o CEO da Tesla considerou que a força política era a única esperança da Alemanha, posição que mereceu o repúdio dos restantes líderes políticos germânicos. A publicação deste artigo não reuniu consenso na própria equipa do jornal diário, originando a demissão de Eva Kogel, uma das editoras-chefe desta publicação.