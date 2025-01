Limite de idade para entrar na PSP sobe para os 35 anos e 40 se trabalhar no Estado

Ministério da Administração Interna publicou portaria que altera requisitos de admissão à PSP, como um mínimo de altura. Sinapol diz que portaria é ilegal porque não foi negociada com os sindicatos.

A admissão de candidatos à Polícia de Segurança Pública (PSP) vai ter novos requisitos. Segundo a portaria publicada, esta quinta-feira, em Diário da República (DR), e assinada pela ministra da Administração Interna (MAI), Margarida Blasco, o limite de idade para entrar na PSP sobe dos 30 para os 35 anos de idade, mas se o candidato já tiver vínculo ao Estado pode candidatar-se até aos 40 anos.

Na anterior portaria, que remonta a 2022, o limite de idade era até aos 30 anos, sem qualquer excepção. Outra novidade é que na nova portaria caiu a alínea que também estabelecia um mínimo para a altura. Na anterior portaria, nos requisitos para admissão, lia-se na alínea d) que “não podia ter menos de 1,60 m ou 1,65 m de altura, respectivamente, para candidatos femininos e para candidatos masculinos, comprovada no exame médico”.

Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), diz que a portaria “é ilegal porque a lei obriga o Governo a negociar este tipo de alterações com os sindicatos, tal como aconteceu com a anterior portaria que subiu o limite de idade de ingresso na PSP para os 30 anos de idade”.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, disse que o assunto está a ser avaliado pelo gabinete jurídico do sindicato mas, de qualquer forma, não acredita que estas alterações resolvam o problema da fraca atractividade da profissão. "Precisamos de atrair jovens para a profissão com melhores condições de trabalho e melhores salários”, afirmou.

Em resposta ao PÚBLICO, o Ministério da Administração Interna disse "que as referidas alterações decorrem da interacção entre o Governo – em concreto, o MAI – e a PSP, indo esta portaria ao encontro de uma aspiração suscitada por esta força de segurança".