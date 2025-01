Estafeta da Bolt entrou em carro da PSP e ofereceu liamba aos polícias

Traficante do Porto confundiu agentes com consumidores de droga.

Um estafeta de entrega de refeições da Bolt entrou numa viatura da PSP descaracterizada para oferecer liamba aos agentes que lá se encontravam dentro. O caso passou-se a 30 de Dezembro no Porto e não ficou por aqui: quando se deslocaram a casa do suspeito para realizar buscas, os polícias encontraram perto de nove mil euros em dinheiro, juntamente com haxixe suficiente para mais de seis mil doses individuais, cannabis suficiente para 31 mil doses e também cocaína, ecstasy e MDMA.

Os polícias que estavam de prevenção e à civil na Rua da Preciosa ignoravam a ocupação do estafeta quando o viram entrar numa viatura particular para fazer uma entrega e a sair da mesma. Em comunicado, a PSP descreve o que se passou a seguir: “Acto contínuo, deslocou-se na direcção desta polícia, tendo-se introduzido nos lugares traseiros da viatura policial, com uma postura descontraída, e retirou do bolso um saco com estupefaciente”. Tinha tomado os agentes por consumidores.

Depois de detido disse ter 26 anos e ser estafeta da Uber Eats, mas o saco de entregas que lhe foi encontrado em casa era da Bolt. Ignora-se se usaria esse disfarce para se movimentar com rapidez pela cidade, sem levantar suspeitas. Após ter sido ouvido pelas autoridades judiciárias foi colocado em liberdade, enquanto a investigação prossegue, sujeito à medida de coacção de apresentações diárias na esquadra.

Do rol de material apreendido constam ainda dois telemóveis, um tablet, um computador portátil e uma balança de precisão.