Os santos de Montenegro e Centeno não se cruzam

Marta Moitinho Oliveira, David Santiago e São José Almeida comentam a mensagem de Marcelo e a polémica sobre o vencimento de Hélder Rosalino, com novas tensões entre Governo e Mário Centeno

Este é o primeiro Poder Público de 2025 e foi gravado ao final da manhã de dia 2 de Janeiro.

Nas mensagens de Natal e de Ano Novo, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa falaram em crescimento económico como decisivo para garantir o Estado social e combater desigualdades. Assistimos a um primeiro-ministro alinhado com o Presidente da República, ou quando Marcelo pede a Montenegro “bom senso” e “cooperação estratégica” está a revelar uma relação tumultuosa?

Mário Centeno recusou, em nome do Banco de Portugal, assumir o salário de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo. Terá o governador agido correctamente, por estar proibido de fazer o pagamento por integrar o Eurosistema, ou quis fazer política?

São estas as principais interrogações do Poder Público desta semana com a directora-adjunta Marta Moitinho Oliveira, o editor de Política David Santiago e a redactora principal São José Almeida.

