Deputados do Bloco, PCP, Livre e PAN juntaram-se para pedir apreciação parlamentar do diploma que altera o regime de utilização dos solos, promulgado, com reparos, pelo Presidente da República.

Os 14 deputados do Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN pediram esta quinta-feira a apreciação parlamentar do decreto-lei que possibilita a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos, aprovado pelo Governo no final de Novembro. Como explicou a líder do BE, Mariana Mortágua, em conferência de imprensa, o objectivo dos partidos à esquerda do PS passa pela revogação da lei já em vigor.