1925-2025, do século do povo ao século do polvo digital

Acabámos de entrar no último ano do primeiro quarto deste século. Recuando 100 anos, a Europa começava a contorcer-se ao ritmo do charleston, enquanto se ia ensaiando, a demoníaco passo de ganso, um futuro sinistro, com a fundação das SS como guarda pessoal de Hitler e destacamento mortífero do terror nazi e o reforço dos poderes ditatoriais na Itália subordinada ao fascismo de Mussolini e na União Soviética sob o jugo impiedoso de Estaline. O que se seguiu é sabido: mortes em massa, ódios em massa, destruições em massa – de vidas, povos, cidades.

