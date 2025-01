De que nos valem os planos para 2025?

Quando decidimos que seria eu a escrever a newsletter de hoje, no final da semana passada, o plano era falar sobre o ânimo com que olhava para o que se avançou em 2024. Temos um Plano Nacional de Restauro da Natureza pronto a entrar em acção, um Plano Nacional de Energia e Clima 2030 actualizado, planos de gestão de áreas protegidas prestes a sair do forno. Planos há muitos, já se vê, mas também resultados: mais rios renaturalizados, boas notícias sobre a conservação do lince ibérico, uma sociedade civil com garra reforçada para a protecção da natureza e do clima, cientistas incansáveis que continuam a explorar o mundo à nossa volta - no Azul, publicámos o Diário de um Cientista, projecto onde demos a conhecer um pouco dos seus universos.

Em 2024, vi as "avós pelo clima" vencerem o seu país em tribunal, provando que na Europa o clima estável é também um direito humano. Ao seu lado, seis jovens portugueses não viram o mesmo resultado, mas mostraram a valentia das novas gerações. Nas discussões internacionais sobre biodiversidade, os povos indígenas já não serão meros convidados - passaram a estar entre quem põe as cartas na mesa. Muitas mais notícias haveria para citar, e nada seria suficiente para superar o peso daquele que foi, entre outras coisas, o ano mais quente das nossas vidas. Mas eram sinais que me faziam olhar com alento para o ano que passou e colocar em alta as expectativas para 2025.

Esta newsletter chega-vos um pouco mais tarde do que a hora habitual porque nada aconteceu hoje como imaginei quando combinei, na semana passada, que iria escrever esta newsletter. Esta foi uma semana cheia de novidades, e não foi só por mudar o ano no calendário. Hoje foi o meu primeiro dia enquanto editora do Azul, substituindo as talentosas Andrea Cunha Freitas e a Claudia Carvalho Silva. Elas ainda andarão por cá - e espero que também os leitores e leitoras de sempre.

Aliás, gostaria de lhe perguntar: o que o (ou a) levou a acompanhar-nos neste ano que passou? O que mais gosta de ler, ouvir ou explorar no Azul? O que lhe deu gosto partilhar com os amigos?

Este ano, queremos continuar a ser a sua fonte de notícias de qualidade sobre biodiversidade, clima e sustentabilidade. Venha escrever connosco esta história.

Gosta de ouvir os nossos podcasts? As votações para o prémio do público nos Prémios Podes estão abertas até 15 de Janeiro. Considere votar no Azul (que em 2023 levou o prémio de melhor podcast de ciência) ou no Diário de um Cientista em podes.pt/votar.