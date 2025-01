Quem era Shamsud Din Jabbar, o autor do ataque em Nova Orleães?

Shamsud Din Jabbar, 42 anos, foi identificado como o autor do ataque que matou pelo menos 15 pessoas e feriu mais de 30 nos festejos de Passagem de Ano em Nova Orleães, no estado norte-americano da Luisiana. Jabbar morreu numa troca de tiros com a polícia após atropelar dezenas de pessoas com uma viatura adornada com uma bandeira do Daesh. O FBI está a investigar o caso como um possível acto de terrorismo.

Eis o que sabemos sobre Jabbar.

Norte-americano nascido no Texas

Ao contrário do que sugeriu o Presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em parte baseando-se numa informação da Fox News entretanto desmentida que indicava que o veículo utilizado no ataque tinha vindo recentemente do México, o autor do ataque não era estrangeiro. Jabbar era um cidadão norte-americano, nascido no Texas, segundo confirmou o FBI.

Entre 2009 e 2010, segundo o Washington Post, Jabbar cumpriu serviço militar no Afeganistão. A sua carreira militar prolongou-se durante 13 anos. Em 2020, foi afastado após ser detido por condução sob o efeito de álcool.

Fotografia de Jabbar DR O local do crime em Nova Orleães EPA/DAN ANDERSON EPA/DAN ANDERSON Uma foto de 2013, durante o tempo de actividade militar de Jabbar DR Fotogaleria Fotografia de Jabbar DR

O mesmo jornal avança que, depois da carreira militar, o texano trabalhou na área das tecnologias da informação e chegou a ser consultor na Deloitte, como foi confirmado por um funcionário da consultora. Em 2019, adquiriu uma licença de consultor imobiliário. Num vídeo publicado no YouTube, Jabbar apresenta-se como um "negociador feroz". Terá chegado a ter um vencimento razoável.

Divórcios e conversão ao islão

O acto violento de 1 Janeiro surpreendeu quem conhecia Jabbar, refere o New York Times, que assinala contudo que o indivíduo passava por um período de instabilidade na sua vida.

Segundo registos judiciais do Texas, aos quais o Washington Post teve acesso, Jabbar casou-se e divorciou-se duas vezes. Do primeiro casamento nasceram duas filhas, agora com 15 e 20 anos. Do segundo, que chegou ao fim em 2022, resultou um filho.

Há um ano, Jabbar ter-se-á mudado para uma casa alugada num bairro em Houston, Texas, onde há uma significativa presença da comunidade muçulmana. As autoridades federais norte-americanas estarão agora a investigar a mesquita do bairro, em busca de indícios de radicalização. Criado numa família cristã, a conversão de Jabbar ao islão era recente.

Ao New York Times, Dwayne Marsh, agora casado com a primeira mulher de Jabbar, disse que este adoptou um comportamento errático, "maluco", desde a conversão religiosa. A mudança levou Marsh e a mulher a proibir Jabbar de passar tempo com as duas filhas resultantes do anterior casamento.

Para além da descoberta de uma bandeira do Daesh no veículo utilizado no ataque, também o ainda Presidente norte-americano Joe Biden confirmou que Jabbar tinha partilhado vídeos nas redes sociais, nos últimos dias, a declarar lealdade ao grupo terrorista.

Abdur Jabbar, 24 anos, falou com o irmão pela última vez há duas semanas e este não terá feito qualquer menção ou mostrado intenção de ir até Nova Orleães. Ao New York Times, Abdur descreveu o irmão como "inteligente e carinhoso", apesar de alguns momentos de instabilidade ao longo da vida.

Grant Savoy, ex-colega de turma no secundário de Shamsud Din e citado pelo jornal nova-iorquino, também o considerava um "tipo normal", e afirmou que nada faria prever este acto.

Um veterano da Força Aérea norte-americana partilha da mesma opinião e acrescenta que Jabbar sempre foi "muito muito inteligente", apesar de ter reparado que o ex-colega tinha passado recentemente a falar mais sobre a sua religião, sobretudo através de publicações no Facebook. Ainda assim, ressalva, "nunca era conteúdo extremista ou violento". Uma vizinha também descreveu Jabbar como alguém prestável e que até lhe oferecia ajuda para carregar os sacos de supermercado.

Em algumas publicações nas redes sociais, contudo, Jabbar demonstrava interesse por armas. Terá tentado usar um site para vender uma pistola, munições e uma espingarda em Novembro e Dezembro de 2024.

As autoridades norte-americanas acreditam, de momento, que Jabbar terá agido sozinho, mas continuam a investigar o possível envolvimento de terceiros, segundo o Washignton Post. Procura-se ainda uma possível ligação entre o ataque em Nova Orleães e a explosão de um carro em Las Vegas. Até ao momento, as autoridades não crêem que os dois incidentes estejam relacionados.