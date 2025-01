Pelo menos 16 mortos em bombardeamentos israelitas no Sul de Gaza

Pelo menos 16 palestinianos morreram em dois ataques aéreos israelitas no Sul da Faixa de Gaza nesta quinta-feira. Num só ataque a um acampamento onde estavam abrigadas famílias deslocadas morreram dez pessoas, segundo as autoridades de saúde. A própria sede do Ministério do Interior de Gaza em Khan Younis foi também bombardeada, causando a morte de outras seis pessoas.

Segundo os médicos, dez pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas numa tenda em Al-Mawasi, que foi designada como zona humanitária para civis no início da guerra entre Israel e o Hamas, o grupo militante no poder em Gaza, que já vai no seu 15.º mês. Outras 15 pessoas ficaram feridas.

O director-geral do departamento de polícia de Gaza, Mahmoud Salah, e o seu adjunto, Hussam Shahwan, foram mortos no ataque, informou o Ministério do Interior de Gaza, dirigido pelo Hamas.

“Ao cometer o crime de assassinar o director-geral da polícia da Faixa de Gaza, a ocupação insiste em espalhar o caos [em Gaza] e em aprofundar o sofrimento humano dos cidadãos”, acrescentou o Ministério em comunicado.

O exército israelita declarou ter efectuado um ataque, com base em informações dos serviços secretos, em Al-Mawasi, a oeste da cidade de Khan Younis, e ter eliminado Shahwan, qualificando-o de chefe das forças de segurança do Hamas no Sul de Gaza. Não fez qualquer referência à morte de Salah.

Mais de 45.500 palestinianos morreram durante a guerra, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. A maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada e grande parte do pequeno território costeiro, fortemente construído, está em ruínas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque transfronteiriço do Hamas ao sul de Israel, a 7 de Outubro de 2023, no qual foram mortas 1200 pessoas e outras 251 foram feitas reféns em Gaza, de acordo com os registos israelitas.