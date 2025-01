Coreia do Sul prepara-se para deter Presidente suspenso de funções

Yoon Suk-yeol está a ser investigado por traição, na forma de crime de insurreição e abuso de poder, após ter tentado impor a lei marcial na Coreia do Sul.

As autoridades da Coreia do Sul preparam-se para deter a todo o momento o Presidente Yoon Suk-yeol, suspenso de funções desde 14 de Dezembro, depois de uma tentativa de imposição da lei marcial no país, noticia a imprensa sul-coreana.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap avançou esta quinta-feira, 2 de Janeiro, que uma equipa do Gabinete de Investigação da Corrupção para Altos Funcionários deixou a sua sede para cumprir um mandado de detenção de Yoon Suk-yeol. Terão também sido mobilizados milhares de agentes das forças de segurança para preparar a execução do mandado.

Yoon está a ser investigado pela Agência Policial Nacional por "traição", na forma de um crime de "insurreição" e abuso de poder, por, no início do mês de Dezembro, ter anunciado a suspensão da governação civil e a sua entrega temporária às Forças Armadas.

Contudo, e mesmo com a Assembleia cercada por militares, os deputados sul-coreanos aprovaram uma moção a "invalidar" a declaração da lei marcial. Bastaram algumas horas para Yoon Suk-yeol ceder e recuar na decisão, mas já era tarde para evitar as consequências da mesma.

O Presidente acabou por ser suspenso do cargo a 14 de Dezembro, na sequência da abertura de um processo de destituição aprovado pela maioria dos deputados.

Caso o mandado de detenção seja executado, será a primeira detenção de um chefe de Estado em funções na história da Coreia do Sul.

Nas últimas horas, dezenas de apoiantes reuniram-se junto da residência de Yoon para tentar travar a sua eventual detenção. "Temos de os impedir com as nossas vidas", instava um dos manifestantes, citado pela agência Reuters.