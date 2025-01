Apesar da decadência de anos, não há data para reabilitar túnel pedonal de Alcântara

Câmara de Lisboa e Infra-Estruturas de Portugal repetem as promessas de requalificação antes feitas. Mas não se comprometem com prazos. Utentes continuam sujeitos a cenário desolador.

É difícil resistir à metáfora. Não há ainda luz ao fundo do túnel sob a estação de comboios de Alcântara-Mar. Mais de um ano volvido sobre as promessas de que a continuada decadência da passagem pedonal inferior de acesso à estação de caminhos-de-ferro e de ligação entre Alcântara e a zona das Docas seria solucionada em 2024, a situação mantém-se tal como tem estado nos últimos anos. O local permanece decadente, sujo, malcheiroso, com escorrências de proveniência desconhecida e poças de urina, bem como com as escadas rolantes de acesso à plataforma ferroviária e à extremidade Norte do túnel paradas.