Guia para falar com netos sem ofender os pais

Nada do que dizemos está certo, a isso os avós já se habituaram. Mas se quer começar o ano com o pé direito preste muita atenção a este episódio do Birras de Mãe: um novo dicionário para falar com os netos, sem acabar a levar uma reprimenda dos pais. Ah pois é, já não se podem dizer coisas como “Tem cuidado!”, mesmo quando ele está na iminência de cair pelas escadas, nem tão pouco “Estou orgulhosa de ti”.

Mas entre, e ria-se connosco, porque não há outra forma de lidar com o politicamente correcto.

