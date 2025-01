Milão proíbe fumar em ruas e espaços públicos

A partir de 1 de Janeiro, passou a ser proibido fumar “em todos os espaços públicos, incluindo ruas” em Milão. A excepção: cigarros electrónicos.

Os fumadores terão de procurar “espaços isolados onde seja possível manter uma distância de, pelo menos, dez metros em relação a outras pessoas”, lê-se na legislação que entra agora em vigor, parte de um pacote de medidas que visam combater a poluição da cidade italiana.

Segundo as autoridades locais, a medida tem como objectivo “melhorar a qualidade do ar” e “proteger a saúde dos cidadãos, incluindo a protecção contra o tabagismo passivo em locais públicos, também frequentados por crianças”, lê-se em comunicado. As multas podem ir de 40 a 240 euros.

“Há um hábito que temos de adquirir, que é o de não fumar perto das pessoas. Não se fuma onde se pode causar danos aos que nos rodeiam”, comentou a vice-presidente da Câmara de Milão, Anna Scavuzzo, citada pela televisão italiana RAI. “Esta proibição é uma indicação do hábito a ser assumido, acredito que esta é a melhor forma de protegermos a saúde", sublinhou.

A portaria sobre a qualidade do ar em Milão foi aprovada pela autarquia local em 2020 e implica restrições progressivamente maiores aos fumadores. Desde 2021 que era proibido fumar em jardins, parques infantis, paragens de autocarros e junto a instalações desportivas. De acordo com as autoridades locais, o fumo do tabaco é responsável por 7% das emissões de CO2 de Milão e subúrbios.