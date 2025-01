Descida de divisão do Manchester United tira milhões aos “red devils

Não será só retórica. O próprio Ruben Amorim o admitiu após mais uma derrota do Manchester United. O clube inglês com mais títulos de campeão luta, por estes dias, pela manutenção na Premier League. Por agora, os “red devils” estão no 14.º lugar, sete pontos acima da “linha de água”, mas o próximo jogo será contra o Liverpool, líder da Liga inglesa, e a situação pode piorar um pouco mais. O fantasma da despromoção vai crescendo em Old Trafford e, caso se concretize, não será só um descalabro desportivo, mas também financeiro.

Em Julho de 2023, Manchester United e Adidas renovaram o contrato que unia o emblema britânico à marca alemã de equipamento desportivo e que veste os jogadores do Manchester United.

O novo acordo substituiu o anterior que previa uma receita para o United de 750 milhões de libras (cerca de 900 milhões de euros) e passou a ser até 2035, sendo que os valores envolvidos e que vieram a público são astronómicos: 900 milhões de libras (quase mil milhões de euros por dez épocas ou cem milhões por temporada).

Só que a Adidas, de acordo com o jornal britânico Telegragh, pode rescindir o acordo com justa causa se o Manchester United cair para o Championship (segundo escalão do futebol inglês) ou então reduzir para metade os valores pagos aos “red devils” se estes não estiverem na Premier League na próxima época.

“Acho que é uma possibilidade [a despromoção]. Temos que ser claros com os nossos adeptos. É constrangedor, mas a culpa é minha. A equipa não está a melhorar, acho que está um pouco perdida. É algo embaraçoso ser treinador do Manchester United e perder tantos jogos. afirmou Amorim após a derrota com o Newcastle na última segunda-feira.

O português chegou ao clube inglês no início de Novembro para suceder a Erik ten Hag. Na sua estreia como treinador do United, empatou com o Ipswich Town, mas o que se seguiu não foi positivo. Neste momento, com 11 jogos disputados como técnico dos “red devils”, Ruben Amorim soma quatro vitórias, um empate e seis derrotas, o que significa uma percentagem de aproveitamento de apenas 39%.

A imprensa inglesa, entretanto, fala que vai avançar uma espécie de “limpeza de balneário”, aproveitando o mercado de Inverno de transferências e que de saída estarão os médios Casemiro e Eriksen, além dos avançados Marcus Rashford, Antony e Joshua Zirkzee e o defesa Victor Lindelof.