Conceição contra Conceição em Riade

O pai Sérgio estreia-se no banco do AC Milan contra a Juventus do filho “Chico” na segunda meia-final da Supertaça de Itália. Inter bateu Atalanta e já está na final.

Quatro dos cinco filhos de Sérgio Conceição deram em futebolista, com grau variável de sucesso e projecção. Destes quatro é o segundo mais novo quem tem chegado mais longe, por “culpa” do próprio pai - o espalha-brasas Francisco afirmou-se no FC Porto, antes de sair do Dragão por não querer jogar numa equipa treinada por um ex-adjunto que a família entende como um “traidor”. Agora, Sérgio e "Chico" reencontram-se como adversários, logo na estreia do técnico no banco do AC Milan na segunda meia-final da Supertaça italiana frente à Juventus, onde o seu filho tem ganhado cada vez mais espaço (três golos e quatro assistências em 19 jogos esta época).

Pai e filho vão ser adversários pela primeira vez depois de "Chico", que é o segundo mais novo dos cinco (22 anos), ter jogado em 93 jogos do FC Porto orientado por Sérgio entre 2021 e 2024. Como é defrontar o filho? A resposta está de acordo com o que conhecemos do homem que substituiu Paulo Fonseca no banco dos “rossoneri”. “Em casa sou o pai, em campo sou um adversário e ele pensa o mesmo. Espero estar mais feliz do que ele, mas ambos queremos vencer”, disse o homem natural de Ribeira de Frades.

Inter na final

Quem vencer o AC Milan-Juventus desta sexta-feira irá ter pela frente o Inter Milão, que bateu a Atalanta por 2-0. O actual campeão italiano, que já venceu esta competição por oito vezes, entrou forte no jogo, esta quinta-feira, mas encontrou no guarda-redes Marco Carnesecchi uma muralha difícil de derrubar durante a primeira parte. Quando o guardião da Atalanta não conseguia chegar à bola, eram os “nerazzurri” a falhar na pontaria – Rui Patrício voltou a estar no banco, ele que ainda só foi uma vez utilizado esta época.

O domínio do Inter manteve-se no segundo tempo, mas, desta vez, com os sempre desejados golos. Aos 49’, na sequência de um canto de Çalhanoglou, confusão na área da formação de Bérgamo, com a bola a sobrar para Denzel Dumfries, que fez o 1-0 com um pontapé acrobático de costas para a baliza. Ainda mais espectacular foi o lance do 2-0, de novo assinado pelo neerlandês. Num contra-ataque rápido a semear caos na defesa da Atalanta, Dumfries apanhou a bola a jeito à entrada na área e, com espaço para manobrar, não deu hipóteses de defesa a Carnesecchi, selando o apuramento para a final dos “nerazzurri”, que podem vencer a Supertaça pela quarta vez consecutiva.