Sexta na TV: olha o robô, O Clube e o Dakar

CINEMA

Rapto em Directo

AMC, 22h10

Há anos que Elvis Cooney (Mel Gibson) é uma espécie de estrela da rádio, graças a um programa de rádio em que ouve e comenta os problemas pessoais dos ouvintes. Mas, ultimamente, tem perdido audiências. Tudo muda quando um psicopata lhe liga, no ar, para lhe dizer que se encontra dentro de sua casa e que se prepara para assassinar a sua mulher e filha. Um thriller psicológico escrito e realizado por Romuald Boulanger, que conta ainda com interpretações de William Moseley, Alia Seror-O’Neill, Paul Spera e Nadia Farès.

Que Mal Fizemos Todos a Deus?

RTP2, 22h54

Segunda sequela de Que Mal Fiz Eu a Deus?, comédia francesa de 2014 que lida com um casal católico cujas filhas se casam todas com homens de diferentes nacionalidades e religiões. A família Verneuil está de volta para um casamento que, desta vez, será – em princípio e como eles sempre quiseram – com um homem católico. Um filme de Philippe de Chauveron, realizador dos dois capítulos anteriores, com Christian Clavier e Chantal Lauby à frente de um elenco que inclui Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara e Frédérique Bel.

Eu, Robot

SyFy, 00h14

Ano de 2035. Os humanos estão cada vez mais dependentes dos robôs para várias funções. O polícia John Spooner (Will Smith) investiga, com a ajuda da especialista em psicologia andróide Dr.ª Susan Calvin (Bridget Moynahan), a morte do Dr. Alfred Lanning, que trabalhava na U.S. Robotics. O principal suspeito é um andróide. Se isso se confirmar, significa que as máquinas descobriram uma forma de violar as leis que as impedem de fazer mal aos seres humanos. Alex Proyas realiza este thriller futurista, nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais.

SÉRIES

O Clube

Opto, streaming

O Clube mais badalado da capital abre portas à sexta temporada. Aqui, além do “melhor bife do lombo”, serve-se a promiscuidade entre sexo, intrigas, jogos de poder e negócios obscuros a envolver personalidades de elite. Criada por João Lacerda Matos e realizada por Patrícia Sequeira, a série conta com actores como Margarida Vila-Nova, Vera Kolodzig, José Raposo, Ana Cristina de Oliveira, Luana Piovani ou Júlia Palha. E, nos novos episódios, também com Carolina Loureiro, Isabela Valadeiro, Carolina Carvalho, Íris Runa e Inês Custódio, além das regressadas Beatriz Godinho e Ana Marta Ferreira.

Crimes Submersos

RTP1, 23h29

Da primeira co-produção entre a estação pública portuguesa e a espanhola RTVE nasceu esta série policial em oito episódios, que a RTP1 repõe semanalmente, em dose dupla, a partir de hoje. Tudo começa quando são encontrados dois esqueletos numa pequena povoação espanhola que estava submersa pelas águas de uma barragem mas foi posta a descoberto pela seca intensa. Esses restos mortais, onde são detectados ferimentos de bala, desencadeiam investigações dos dois lados da fronteira e o cruzamento dos destinos de duas famílias.

A realização é de Joaquín Llamas, também co-autor do guião, com Miguel Sáez. O elenco é composto por Marco D’Almeida, Elena Rivera, Guilherme Filipe, Margarida Marinho, Miryam Gallego, Rodolfo Sancho, Miguel Ángel Muñoz e Soraia Chaves, entre outros.

DESPORTO

Rali Dakar

Eurosport 1, 20h

Max, streaming

A 47.ª edição da mítica competição de todo-o-terreno arranca hoje na Arábia Saudita, onde se realiza pelo sexto ano consecutivo. Com nível de dureza e exigência aumentado (garantia da organização), percorre mais de 7.700 quilómetros, distribuídos pelo prólogo e 12 especiais. Parte de Bisha rumo a Shubaytah, onde os vencedores serão coroados a 17 de Janeiro.

O grande ausente é o “senhor Dakar”, Stéphane Peterhansel. Já Carlos Sainz e Ricky Brabec – vencedores da última edição nos automóveis e nas motas, respectivamente –, Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb não faltam à chamada. Quanto à comitiva lusa, conta com 13 equipas em quatro categorias, incluindo João Ferreira, Bruno Santos, o regressado Paulo Marques e a estreante Maria Luís Gameiro, a primeira mulher portuguesa a entrar no Dakar desde o adeus de Elisabete Jacinto. O Eurosport e a Max vão no encalço da prova, com resumos diários de uma hora.