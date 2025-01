Bragança e Vinhais contra prospecção de metais na região

Assembleia Municipal de Bragança aprova moção contra prospeção mineira no concelho depois de as câmaras de Bragança e Vinhais emitirem pareceres políticos desfavoráveis. ICNF não recomenda prospecção.

A Assembleia Municipal de Bragança aprovou, por maioria, uma moção contra os pedidos de prospecção mineira que abrangem o distrito de Bragança, "indo ao encontro do sentimento das populações e posição tomada pelas Juntas e Uniões de Freguesia". Na moção, aprovada em 13 de Dezembro e divulgada a 30 de Dezembro pela autarquia, lê-se que a Assembleia Municipal de Bragança decide "discordar totalmente, dando o seu parecer desfavorável à atribuição dos direitos de prospecção e pesquisa".

Em Novembro, a câmara municipal de Bragança tinha também emitido um parecer desfavorável ao pedido de prospecção mineira. A 31 de Outubro, também o município de Vinhais tinha deliberado, em reunião de câmara um parecer desfavorável aos pedidos de prospecção.

O pedido de prospecção foi feito por uma empresa privada, a GMR Consultores, com sede em Braga, para prospecção e pesquisa de depósitos minerais metálicos de níquel, cobalto, cobre e platinóides, no projecto denominado "Valongo 2", numa área de 105 quilómetros quadrados, em seis freguesias do concelho de Bragança e cinco do concelho de Vinhais. Há ainda mais dois pedidos de prospecção que abrangem os concelhos de Bragança e Vinhais, denominados "Revelhe" e "Castrelos".

Parte das áreas incluídas no pedido fazem parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, reconhecida pela UNESCO, da Rede Natura 2000 e onde está a maior mancha de carvalho negral do país e da Europa, abrangendo a área protegida do Parque Natural de Montesinho. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) emitiu um parecer desfavorável aos pedidos logo na fase inicial do processo.

Histórico de exploração mineira

A moção da assembleia municipal refere que, apesar de se compreender ser importante para o país o mapeamento de depósitos minerais, para cumprir as orientações europeias de descarbonização e da transição energética, entende-se que deve salvaguardar territórios de elevado valor paisagístico e ambiental, classificados pela legislação.

No documento, lê-se ainda que se considera que "seria correcto e de maior confiança que em sessões de esclarecimento às populações estivessem presentes técnicos de agências estatais e não de empresas privadas". A moção foi proposta por Adriano Augusto Correia Rodrigues, representante das juntas e uniões de freguesias de concelho de Bragança.

A declaração escrita invoca ainda o "histórico de exploração mineira no concelho", em Portelo, Paredes e Coelhoso, onde, "à semelhança do que acontece também um pouco pelo país", é perceptível que "as empresas, ao longo de anos, recolhem os benefícios da exploração, deixando os problemas para as populações".

Também a população local se tem manifestado contra os pedidos de prospecção mineira. "Estes pedidos ameaçam a conservação de valores naturais e colocam em causa o desenvolvimento num ambiente que se pretende sustentável e compatível com o património e o modo de vida dos habitantes de Trás-os-Montes", lê-se num comunicado do movimento Uivo, criado em 2020 com o objectivo de manter a Reserva da Biosfera Meseta Ibérica livre de minas.

"Temos aqui a nossa água da Serra da Nogueira"

A última sessão de esclarecimento pública obrigatória nas freguesias do concelho de Bragança aconteceu a 22 de Novembro, na aldeia de Carrazedo.

Noutra das sessões, na freguesia de Nogueira, à qual a Lusa assistiu, e em que marcaram presença cerca de 50 pessoas, foi referido por parte dos representantes da empresa que "não é possível entrar nos terrenos de ninguém se as pessoas não derem o seu expresso consentimento" e que, por isso, "contra a vontade das pessoas não se avança com o projecto".

“As pessoas todas estão contra estas prospecções porque atrás disto pode vir a exploração mineira. Nós temos aqui o nosso bem-estar e a nossa água da Serra da Nogueira”, disse na terça-feira à Lusa Artur Araújo, presidente da junta de freguesia de Nogueira, no final deste encontro.

Foto Tiago Bernardo Lopes

Câmara de Bragança não quer prospecção

Em Novembro, a câmara municipal de Bragança emitiu um parecer desfavorável ao pedido de prospecção mineira.

"Ouvidas várias partes interessadas e face aos contributos apresentados, a Câmara Municipal de Bragança toma a decisão de emitir, publicamente, um parecer desfavorável, apesar de não assente em fundamentação legal, por considerar que as actividades (expectáveis) subsequentes à fase de prospecção e pesquisa são totalmente incompatíveis com os valores naturais, culturais, sociais e económicos que o Município de Bragança preconiza e defende", lê-se no comunicado enviado pela câmara.

O autarca de Bragança e presidente da co-gestão do Parque Natural de Montesinho, Paulo Xavier, tinha informado no início de Novembro que estava a auscultar a população, assim como os membros da comissão da área protegida, para que o município tomasse uma posição.

Vinhais também contra

Já a 31 de Outubro, o município de Vinhais tinha deliberado em reunião de câmara, por unanimidade, um parecer também desfavorável aos pedidos de prospecção que abrangem o concelho do distrito de Bragança.

Apesar de “não existir fundamentação legal para a emissão de um parecer desfavorável, o município pretende manifestar a sua oposição no deferimento da pretensão”, lê-se na posição contra o pedido de prospecção, que foi comunicada à Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

"A área proposta para a realização dos trabalhos de prospecção e pesquisa e, futuramente, de exploração, irão impactar negativamente no território e nas pessoas, na medida em que vão colidir directamente com a preservação e a conservação da natureza, com a salvaguarda dos valores culturais e com actividades económicas que importa valorizar e fomentar, designadamente o turismo, a agricultura, a apicultura, a cinegética, entre outras", fundamenta o município.