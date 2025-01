Mensagem de Ano Novo de Marcelo: “A pobreza de dois milhões de portugueses é um problema que a democracia não resolveu”

A primeira parte da mensagem de Ano Novo do Presidente da República foi dedicada ao plano internacional com alertas sobre as consequências das eleições norte-americanas, que "deram o regresso a 2016”, para argumentar que o Presidente eleito dos Estados Unidos irá “definir a paz que quer”, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente, bem como o tipo de aliança com a UE e, dessa forma, determinar o enfraquecimento, ou fortalecimento, da Rússia e da China.

Num discurso pontuado por assuntos múltiplos e sem que tenha havido um tema a ganhar primazia, o Presidente da República recuperou ainda dois temas que têm constado das suas intervenções: a questão da pobreza e da desigualdade, que esteve presente em anteriores mensagens de Ano Novo, e a importância de aplicar bem os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

