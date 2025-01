Militar da GNR agredida ao tentar proteger criança de dois anos vítima de agressão

Uma militar da GNR foi violentamente agredida esta madrugada quando foi chamada a uma ocorrência de violência doméstica em que foi espancada uma criança de dois anos, disse à Lusa fonte da corporação.

De acordo com o oficial de serviço ao Comando-Geral da GNR, uma equipa da GNR foi chamada a intervir numa alegada situação de violência doméstica, cerca da meia-noite, no Cadaval, concelho do distrito de Lisboa, tendo a militar sido agredida quando desempenhava as suas funções de intervenção policial.

Na ocorrência foi também agredida uma mulher de 64 anos, alegadamente mãe do agressor, além da criança de dois anos e a militar da GNR, tendo todos sido encaminhados para o Hospital de Torres Vedras para receber tratamento hospitalar.

O suspeito, de 39 anos, está detido no posto da GNR de Cadaval, a aguardar o primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, o que deverá ocorrer na quinta-feira.

Uma outra fonte policial disse à agência Lusa que a equipa da GNR foi alertada pela mãe da criança cerca das 23:55 para uma situação de violência doméstica no Cadaval, durante uma celebração de passagem de ano.

Ao chegar ao local, os dois elementos da GNR encontraram uma mulher de 64 anos, mãe do alegado agressor e que também terá sido agredida, numa situação de paragem cardiorrespiratória, que levou a uma intervenção inicial dos militares e posterior auxílio dos Bombeiros Voluntários do Cadaval.

De acordo com os relatos, o detido, que tem um historial de violência, inclusive contra as autoridades, no decorrer de uma discussão durante os festejos de passagem do ano, agrediu a criança, seu sobrinho, com um pontapé na cabeça.

O agressor estaria sob o efeito de álcool e drogas.

Ao confrontar o agressor, que estaria refugiado numa casa ao lado, a militar da GNR foi violentamente agredida, obrigando a equipa da guarda a pedir um reforço policial para consumar a detenção e conduzir o homem ao posto policial, segundo os relatos.

A criança e a idosa foram transportadas pelos bombeiros do Cadaval para o Hospital de Torres Vedras, onde foram assistidas e já terão tido alta, sendo agora avaliadas por uma equipa do gabinete de medicina legal de Torres Vedras, no âmbito do processo.