Jovem baleado de madrugada na Amadora morre no hospital e PJ está a investigar

Estão ainda em curso as diligências policiais para identificar o autor dos disparos e a circunstância em que estes ocorreram.

Um jovem morreu esta madrugada depois de ter sido baleado à porta de um café pelas 2h da madrugada. Não são conhecidas as circunstâncias do homicídio, segundo disse ao PÚBLICO fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) que confirmou que o rapaz tinha 19 anos.

Os disparos ocorreram na Avenida Lourenço Marques, no concelho da Amadora. A polícia foi chamada ao local por haver uma pessoa ferida quando eram cerca das 2h. O jovem foi baleado no peito e levado, num carro particular por colegas ou amigos, para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, onde acabaria por morrer, refere ainda a PSP.

Esta polícia reforçou o policiamento na zona, enquanto prosseguem as diligências da Polícia Judiciária, a quem foi entregue a investigação, para identificar o autor dos disparos e a circunstância em que estes aconteceram.

"Estamos a investigar", disse fonte da PJ também contactada, referindo que até ao fim da tarde desta quarta-feira não era possível adiantar mais informação.