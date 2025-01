Pés descalços, roupa branca e céu sobre a cabeça

Continuo acreditando na rapaziada, na comunidade, na fé maior que as religiões, nas cantigas do cancioneiro popular e numas belas garrafas de boas bolhas para serem partilhadas com os amigos de fé.

Gosto do fim do ano, gosto também do ano-novo, novinho em folha. Sinto que, no fim do ano, até alguns fascistas em momento de descuido são altruístas. Já disse isso antes, mas não custa repetir. Nos primeiros dias do ano, acontece também um afeito de camaradagem comunitária, coletiva, em que, mesmo que por poucos dias, ou até horas, as pessoas desejam o bem do outro, da aldeia, do bairro, do mundinho e do mundão.

Preste atenção: até aqueles vizinhos que têm medo do sorriso e da própria voz lhe dão bom dia e lhe desejam boas festas. Mas isso dura pouco e não se aplica, obviamente, aos taxistas do aeroporto de Lisboa, tampouco a um certo sapateiro do mercado de Campo de Ourique.

Na Zona Sul do Rio de Janeiro, é loucura total, minha gente. Há uma preocupação maior em encontrar o figurino da passagem de ano do que de fato o que ano irá trazer de bom. Depois do peru de Natal, as peruas calçam luvas de boxe e disputam round a round as peças brancas com lantejoilas douradas penduradas nas araras das butiques da Severina Chic Chic e das bacanas.

Só não se aplica a paleta de cores das calcinhas e das cuecas: vermelho para quem quer amor, amarelo para quem quer dinheiro. Esta segunda opção, fiquei sempre na dúvida, se seria para ganhar dinheiro fazendo amor.

Enfim, como dizia Tim Maia: “O Brasil não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita.”

Entre lentilhas, sete uvas, pulinhos nas ondas, começar o ano com pé direito (até para quem é canhoto), beijo na boca, não importa de quem, há também os evangélicos que perseguem religiões de matrizes africanas, mas que não abrem mão das oferendas a Iemanjá ou Janaína, sem saber que são rituais do candomblé e da umbanda.

Eu também tenho lá minhas mandingas e patuás. Alguns até posso partilhar, como passar a virada do ano de pés descalços, roupa branca e céu sobre a cabeça. Acho que lembrar que temos a terra por baixo dos pés e o céu sobre a cabeça já é bom começo para evitar a pandemia global do “sujeito otimista em relação a si próprio”.

Tenho lá certa dificuldade com estas listas de melhores do ano: personalidades do ano, normalmente, quem ganha são jogadores ou técnicos de futebol que acreditam que a bola do planeta é plana.

Há também a lista dos melhores álbuns do ano. Em Portugal, apesar de não estar escrito na regra, concorre apenas a música branca portuguesa, cantada em sotaque português, da beira baixa, de preferência, com certidão de nascimento portuguesa benzida pelo Papa Francisco. No Brasil tem mais relação com a contagem de “gostos nos U TUBOS, I Gramas” e afins.



Eu continuo acreditando na rapaziada, na comunidade, na fé maior que as religiões, nas cantigas do cancioneiro popular e numas belas garrafas de boas bolhas para serem partilhadas com os amigos de fé, irmãos, camaradas.

Que Iemanjá nos proteja… Só não exagerem nas oferendas, por que o mar não é a Conlurb, e já não existem contentores para jogar tanto lixo em Lisboa.

Um abraço dado de bom coração. Feliz ano novo a todas e a todos.