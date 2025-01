Para ter o NISS, quem pede é o empregador. Autônomos não estão abrangidos

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Até dezembro, muitos imigrantes estavam numa situação sem saída. Quando davam entrada no pedido de Autorização de Residência, era pedido o Número de Identificação da Segurança Social (NISS). Mas quando tentavam obter o documento, a Segurança Social exigia a Autorização de Residência.

No dia 27 de dezembro, a Segurança Social mudou de posição. Emitiu uma nota explicativa da situação dos trabalhadores estrangeiros, em que esclarece a situação. “As entidades empregadoras podem celebrar contratos de trabalho com cidadãos estrangeiros, mesmo que estes não possuam o NISS”, diz o texto.

Segundo a Segurança Social, a responsabilidade de pedir o NISS é do empregador. “A entidade empregadora deve proceder à comunicação do vínculo laboral através da Segurança Social Direta, assegurando o cumprimento das suas obrigações contributivas”, está escrito. Só com isso será atribuído o número.

Segundo a advogada Catarina Zuccaro, a mudança de posição ocorre depois de várias sentenças judiciais. Tenho vários processos em que a Justiça corrigiu a Segurança Social e obrigou a emitir o NISS. Eles sabem que se negarem o NISS, isso vai parar em tribunal”, conta.

Mesmo com a nota informativa, ela prefere jogar pelo seguro. “Quando dou entrada nos pedidos de empresas que são minhas clientes, eu junto sentenças de tribunal que obrigaram a emitir o NISS”, acrescenta.

Catarina explica que a falta do NISS cria uma situação que coloca a empresa em risco de penalização. “Todos os meses, a entidade patronal tem a obrigação de fazer o recolhimento para a Segurança Social e se não fizer isso, pode levar uma multa. Sem o NISS, não é possível fazer esse pagamento”, observa.

De fora

Segundo o advogado Diego Bove, a mudança não resolve a situação de todos os imigrantes. Apenas facilita a vida de quem tem um emprego formal – o equivalente no Brasil a quem tem carteira assinada. “Só o empregador pode fazer o pedido. Quem trabalha como autônomo não está abrangido”, afirma.

Isso não inclui quem trabalha com aplicativos, que fica impossibilitado de conseguir o título de residência por falta do documento. E Bove cita outro tipo de caso. “Imagine uma pessoa que venha para Portugal com um visto de estudante. Para ele, a Segurança Social segue negando”, complementa.

Segundo Bove a situação dos empresários é diferente. “A pessoa constitui a empresa e depois pode contratar a si próprio e pede o seu NISS”, explica.

Benefícios

Além de ser um documento obrigatório para obter a Autorização de Residência, o NISS é um requisito para obter uma série de benefícios em Portugal. O primeiro deles é o cartão de utente dos serviços de saúde, o que permite utilizar o Serviço Nacional de Saúde.

Outras vantagens de quem tem NISS incluem, após doze meses de contribuição, a possibilidade de pedir seguro desemprego, se for demitido sem justa causa, e de pedir auxílio-doença, auxílio maternidade ou paternidade, o que vale também no caso de adoção. Conforme o valor do salário recebido, poderá receber abono de família e apoios para a educação dos filhos. E o tempo de contribuição conta para a aposentadoria, que pode ser acumulado com o tempo de contribuição no Brasil.