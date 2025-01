PSD e PS concordam com mensagem do Presidente da República, por razões diferentes

Da reforma do Estado às questões de segurança, os restantes partidos da oposição focaram-se sobretudo nos temas que ficaram por explorar na mensagem de Ano Novo do Presidente da República.

Apesar de PSD e PS concordarem com o teor da mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, viram alvos e responsáveis distintos. Chega, IL, BE, Livre e PAN foram mais críticos e sublinharam os temas omitidos no discurso.

O vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, enalteceu a "especial sintonia" entre o discurso do Presidente da República e a mensagem de Natal de Luís Montenegro. A esperança no futuro, crescimento económico, a redução da pobreza e o reforço do Estado social foram palavras de ordem em ambas as mensagens, apontou. No entanto, acredita que o Presidente responsabilizou a oposição. Já Telmo Correia (CDS) disse que 2024 foi um ano "de encerramento de um ciclo socialista" e que o vindouro é que permitirá o desenvolvimento do país.

Pedro Nuno Santos reconheceu a importância dos desafios mencionados por Marcelo, mas defendeu resultarem da incapacidade governativa "de lidar com problemas antigos e complexos". Depois de o Presidente ter dito que "ser português é ser universal", afirmou que "há políticos de direita que responsabilizam os trabalhadores estrangeiros pelas dificuldades vividas pelos trabalhadores portugueses". Para o líder do PS, e também para o dirigente do PCP Rui Fernandes, o Governo é o único culpado pelo estado do SNS e da habitação.

André Ventura categorizou a mensagem como "aquém das expectativas". "Esperávamos uma palavra mais firme sobre a insegurança e a crise na saúde", declarou o líder do Chega. Rui Rocha, presidente da IL, esperava um discurso orientado para a reforma do Estado, pois o "crescimento económico depende dela e o Presidente não parece ter noção dessa necessidade".

À esquerda, Bruno Maia, pelo BE, lamentou a ausência de referências ao estado do SNS, que "enfrenta dias tumultuosos". Também Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, achou a mensagem de Marcelo "derrotista" e "passiva" e alertou para a dependência da UE face aos Estados Unidos e o "autoritário que não partilha dos nossos valores". Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, acredita que Montenegro "deve ouvir" os recados do Presidente e sublinha que o apelo à estabilidade não deve ser confundido com "o alívio da pressão sobre o Governo".