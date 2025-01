Marcelo no Ano Novo: avisos, recados e o alerta constante para as desigualdades

Há um tema constante nas mensagens de Ano Novo do Presidente da República: as desigualdades sociais e a necessidade de as combater. Marcelo Rebelo de Sousa faz, esta quarta-feira, o seu oitavo discurso no dia 1 de Janeiro, o penúltimo enquanto chefe de Estado. Até aqui, aproveitou a ocasião para deixar recados ao Governo e para avisar sobre os perigos do radicalismo.

Esta será a última mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa com o impacto que têm os discursos de um Presidente da República. Isto porque, no próximo ano, faltarão poucos dias para o arranque da campanha oficial para as presidenciais, que se disputam em Janeiro. No dia 1, os candidatos à sucessão estarão já em pré-campanha.

No seu primeiro discurso de Ano Novo, em 2017, elogiou a “estabilidade social e política” alcançada pelo Governo em funções (liderado pelo PS, com o apoio de Bloco de Esquerda, PCP e PEV), mas lembrou que “ficou muito por fazer” e apelou à mobilização “para o combate à pobreza, sobretudo infantil”.

Em 2018, lembrava que os sucessos financeiros alcançados pelo país colocavam “fasquias mais altas no combate à pobreza, às desigualdades”.

“Podemos e devemos ter a ambição de ultrapassar a condenação de um de cada cinco portugueses à pobreza e a fatalidade de termos Portugais a ritmos diferentes, com horizontes muito desiguais”, sublinhou em 2019.

No primeiro dia de 2020, numa altura em que as consequências que a pandemia provocaria estavam ainda longe de ser imaginadas, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a necessidade de crescimento económico para “enfrentarmos chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde, carências na habitação, urgências para com cuidadores informais e sem-abrigo”.

Marcelo Rebelo de Sousa tem encarado a integração de pessoas em situação de sem-abrigo como uma das suas prioridades, o que o levou a pressionar o executivo para lançar uma nova estratégia para erradicar o fenómeno.

Em 2022, ainda com a pandemia como pano de fundo, o chefe de Estado pedia que se redescobrisse a solidariedade: “Cuidar dos mais sacrificados pela pandemia, pelo desemprego, pela insolvência, pela paragem da vida. Os mais pobres, os mais idosos, os mais doentes, os portadores de deficiência, os desamparados na escola, na busca de profissão ou de casa, na integração numa sociedade diversa, feita de emigrantes que partem e regressam, e de imigrantes que chegam e partem”.

No ano seguinte, antes da demissão de António Costa, em Novembro de 2023, o Presidente da República argumentou que Portugal “sofreu e sofre, na subida dos preços, no corte dos rendimentos, no corte dos salários reais, nos juros da habitação, no agravamento da pobreza e nas desigualdades sociais”.

As democracias "são inacabadas, imperfeitas, desiguais, deveriam ser menos pobreza, menos injustiça, menos corrupção, menos desilusão dos menos jovens, mais lugar para trabalhar e viver dos mais jovens", sublinhou em 2024.

Os recados ao Governo

Por várias vezes, Marcelo Rebelo de Sousa serviu-se dos discursos de Ano Novo para deixar recados ao Governo, sobre os temas que marcaram cada ano. Em 2024, avisou o Governo (que só seria eleito em Março) para o facto de as “contas certas” serem “essenciais” e atirou contra o executivo demissionário ao dizer que ficou "claro que crescimento sem justiça social, isto é, sem redução da pobreza e das desigualdades entre pessoas e territórios não é sustentável".

Em 2023, advertiu o PS para a “responsabilidade absoluta” que tinha, depois de ter ganho, em 2022, as eleições legislativas com maioria absoluta.

Marcelo Rebelo de Sousa não mencionou as várias demissões que abalaram a maioria absoluta de António Costa, mas responsabilizou o Governo pela conservação da estabilidade: "Estabilidade que só ele – ele Governo – e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inacção, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade”.

Em 2018, num discurso marcado pelos incêndios que afectaram Pedrógão Grande, Marcelo Rebelo de Sousa, alertava o país e em especial o executivo para a necessidade de “converter as tragédias que vivemos em razão mobilizadora de mudança, para que não subsistam como recordação de irrecuperável fracasso”.

Os avisos do Presidente da República foram também dirigidos aos portugueses. Em 2019, ano em que se disputaram as eleições europeias, regionais da Madeira e legislativas, que significaram a entrada de André Ventura na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou "como é fácil" destruir a democracia, "com arrogâncias intoleráveis, com promessas impossíveis, com apelos sem realismo, com radicalismos temerários, com riscos indesejáveis”. “Não há ditadura, mesmo a mais sedutora, que substitua a democracia, mesmo a mais imperfeita”, sublinhou o chefe de Estado.

E, no ano que marcou os 50 anos do 25 de Abril, apelou ao voto nos quatro actos eleitorais (legislativas, europeias e regionais nos Açores e na Madeira), que se realizariam em 2024, recordando os tempos da ditadura, em que não era possível votar-se livremente.

Em 2021, o Presidente da República não fez um discurso no Ano Novo por estar em pré-campanha para as presidenciais desse ano.