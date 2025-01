O caso Rosalino: a coragem rende, a cobardia nem por isso

O problema não está no ordenado. O problema não está nas portas giratórias. O problema não está no comunicado do Banco de Portugal. O problema não está sequer na lei feita à medida. Tudo isso é matéria sensível e difícil de gerir politicamente. Mas o problema – o grande problema – do caso Hélder Rosalino está na falta de coragem do Governo para defender as suas decisões. É essa cobardia, particularmente incomodativa em quem gosta tanto de usar a expressão “olhos nos olhos” para depois se enredar em esquemas manhosos de encobrimento de opções políticas, que contamina todo este caso.

