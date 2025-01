Pelo menos 10 mortos em atropelamento de multidão em Nova Orleães

Um automobilista lançou o seu veículo contra uma multidão que estava nas ruas do centro de Nova Orleães, nos Estados Unidos, na madrugada desta quarta-feira (hora local). Morreram pelo menos 10 pessoas e mais de 30 foram transportadas com ferimentos pelos serviços de emergência, de acordo com as autoridades.

O atropelamento aconteceu na Bourbon Street, uma rua popular e muito movimentada da cidade, num momento em que centenas de pessoas estavam a festejar o Ano Novo.

De acordo com a chefe da polícia local, Anne Kirkpatrick, um homem conduziu "uma carrinha a grande velocidade" e "de forma muito intencional" contra a multidão que se encontrava na rua. "Este homem tentou atropelar o máximo de pessoas possível. Não foi uma situação de condução sob o efeito de substâncias", esclareceu a responsável, numa conferência de imprensa ao princípio da manhã (cerca das 12h30 em Lisboa).

Kirkpatrick também confirmou o que a cadeia de televisão CBS tinha já noticiado. Ao despistar-se, o atacante disparou uma arma de fogo contra agentes da polícia e dois deles ficaram com ferimentos. Estava montada uma operação de segurança com mais de 300 agentes para a noite de passagem de ano, mas o homem contornou as barreiras policiais montadas. Para Kirkpatrick, isso demonstra que "ele estava determinado em criar a matança que conseguiu".

O FBI, órgão de polícia criminal dos Estados Unidos, assumiu a investigação. Elika Duncan, agente desta força policial, disse na mesma conferência de imprensa que foi encontrado no carro do atacante "um aparelho explosivo improvisado". Sobre o que aconteceu ao condutor não foi dado qualquer esclarecimento.

Duncan esclareceu que o FBI não está a tratar o caso como "um evento terrorista", embora a presidente da câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, se tenha referido à situação como "um ataque terrorista". O governador do estado do Luisiana, em que fica a cidade, descreveu no X o sucedido como "um acto de violência horrível".