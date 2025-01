Homem armado mata pelo menos quatro pessoas no Montenegro

Duas crianças foram mortas no tiroteio, que começou num restaurante na cidade de Cetinje. Polícia procura atirador.

Um homem armado matou pelo menos quatro pessoas, incluindo duas crianças, no Montenegro, após abrir fogo esta quarta-feira dentro de um restaurante na capital histórica de Cetinje e depois sair e continuar a disparar, de acordo com a polícia e os meios de comunicação social locais.

O canal de televisão montenegrino Vijesti TV afirmou que o tiroteio foi precedido de uma rixa no restaurante, tendo várias pessoas sido mortas no local. O atirador, que continua a monte, saiu então do restaurante, disparando e matando duas crianças na rua, informou o portal de notícias CDM. Um porta-voz da polícia disse que pelo menos quatro pessoas foram mortas.

Numa transmissão televisiva em directo do exterior de um centro médico, o primeiro-ministro montenegrino, Milojko Spajic, considerou o incidente uma “tragédia terrível” e declarou três dias de luto nacional.

Não mencionou o número de vítimas, mas disse que quatro pessoas tinham sido transferidas para um hospital em Podgorica, a capital, para serem operadas.

“Parece que, de acordo com as primeiras informações (...) o autor do crime não tinha os antecedentes de alguém que é membro de grupos de crime organizado. Houve uma rixa em que foram usadas pistolas”, disse Spajic.

O Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, também reagiu ao ataque. “Estou atónito e horrorizado com a tragédia em Cetinje. Estamos a rezar e a esperar pela recuperação dos feridos”, afirmou Milatovic numa declaração.

Cetinje estava estranhamente calma e as ruas cobertas de neve estavam literalmente vazias, excepto para as forças da ordem. A polícia especial e as unidades antiterroristas que procuram o suspeito espalharam-se pelas colinas. Cetinje situa-se num vale pouco profundo rodeado de montanhas escarpadas.

A polícia montenegrina enviou unidades especiais para a zona e instou as pessoas a permanecerem dentro das suas casas. As imagens mostram a polícia a isolar um bairro com postes de iluminação festiva.

“Todas as unidades policiais disponíveis estão no terreno, desenvolvendo actividades no âmbito da sua jurisdição” para deter o suspeito, declarou a direcção da polícia do Montenegro em comunicado.

Os tiroteios em massa são comparativamente raros no Montenegro, que tem uma cultura de armas profundamente enraizada. Em 2022, 11 pessoas, incluindo duas crianças e um atirador, foram mortas num tiroteio em massa no país, que também feriu outras seis pessoas.

Apesar das leis rigorosas em matéria de armas, os Balcãs Ocidentais, constituídos pela Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Kosovo e Macedónia do Norte, continuam repletos de armas. A maioria provém das guerras sangrentas dos anos 1990, mas algumas datam mesmo da I Guerra Mundial.

Spajic afirmou que as autoridades iriam tornar mais rigorosos os critérios para o porte de armas de fogo, incluindo a possibilidade de uma proibição total de armas.