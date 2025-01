Espanha celebra em 2025 os 50 anos da morte de Franco com críticas da direita

Espanha assinala em 2025 os 50 anos da morte do ditador Francisco Franco e da chegada da democracia com mais de uma centena de actividades, numa iniciativa do Governo socialista, que a direita, porém, critica.

A troca de acusações a propósito deste assunto voltou a colocar no espaço público o debate sobre o difícil trabalho de memória histórica em Espanha relativamente à ditadura de Franco e à designada “transição espanhola” para a democracia.

O crescimento da extrema-direita e da presença do Vox nas instituições, incluindo parlamentos e governos regionais, acentuou esta divisão nos últimos anos, tendo mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) apelado a Espanha, em Abril passado, num relatório, para adoptar medidas para que seja garantida "a preservação da memória colectiva" das violações de Direitos Humanos como as cometidas durante a ditadura de Francisco Franco (1939-1978) e a guerra civil de 1936-39.

Um grupo de relatores da ONU pronunciou-se por causa de leis propostas por governos regionais formados por coligações do Partido Popular (PP, direita) e do Vox (extrema-direita), entretanto desfeitas, e que punham em causa a preservação daquela memória.

Francisco Franco morreu a 20 de Novembro de 1975 e arranca a 8 de Janeiro um calendário com mais de cem actividades "nas ruas, escolas, universidades e museus" sob o lema "Espanha em liberdade", que ao longo de 2025 celebrará a democracia e tentará, segundo o governo, a ter um objectivo pedagógico, explicando o que significou viver em ditadura.

Nestes 50 anos, Espanha passou a ser "uma das democracias mais plenas do mundo", mas "essa vitória nunca é definitiva" e "existe um perigo real de involução" actualmente, disse o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, a 10 de Dezembro, quando anunciou o calendário de actividades a propósito dos 50 anos da morte de Franco.

"Hoje, discursos de reivindicação da ditadura profanam até o templo da democracia, que é o Congresso dos Deputados", realçou o líder do Governo, que se referia a deputados do Vox, que recentemente fizeram a apologia do franquismo no plenário ao negar que tenha sido "uma etapa obscura".

Dias mais tarde, e já depois de ter ouvido críticas por causa desta iniciativa, Sánchez acrescentou que as actividades para celebrar a "Espanha em liberdade" foram desenhadas por "uma comissão de peritos" e são de carácter "informativo, objectivo e científico", com o propósito de "explicar estes anos em liberdade e o que significou a ditadura" num momento em que se voltam a ouvir "discursos fascistas".

O presidente do Partido Popular (PP, centro-direita), Alberto Núñez Feijóo, acusou Sánchez de "desenterrar Franco" num momento de "desespero e decadência" da governação e de "agir como nostálgico do confronto entre espanhóis". "Eles com a sua amargura de voltar aos anos 40, 50, 60 e 70. Que preguiça! E nós com os espanhóis de hoje, a trabalhar também para os espanhóis de amanhã", afirmou.

Uma das críticas mais comentadas e violenta a Sánchez veio de outra dirigente do PP, a presidente do governo regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que na rede social X acusou o primeiro-ministro de ter enlouquecido e ter decidido "queimar as ruas e provocar violência" com as celebrações dos 50 anos da morte de Franco.

Outras vozes do PP, mais moderadas, questionaram que o pretexto para celebrar a democracia seja a morte do ditador, dando-lhe protagonismo, e não as primeiras eleições ou a aprovação da Constituição de 1978, que instituiu o regime actual e é já assinalada em Espanha com um feriado nacional.

Para o presidente da Associação para a Recuperação da Memória Histórica (ARMH) de Espanha, Emilio Silva, o que o PP fez não foi atacar Sánchez, mas adoptar uma atitude defensiva, atendendo ao papel dos seus dirigentes na ditadura e depois na transição.

O próximo ano será "um momento interessante na disputa cultural" que permanece e se vive no país, declarou. Espanha tem "uma direita que ainda não quer aceitar realmente toda a cultura que implica uma democracia e rejeitar a ditadura", afirmou, em declarações a jornalistas. Emilio Silva lembrou que o PP tem entre os seus fundadores antigos ministros de Franco e defendeu que o partido tem ainda "de ajustar contas com a sua própria história".

O presidente da associação realçou que "neste choque" está, porém, optimista e considerou que o PP, apesar de tudo, tem dado pequenos passos no sentido certo nos últimos meses, livrando-se, por exemplo, de alguma influência do Vox em governo regionais. Emilio Silva considerou positiva a iniciativa do Governo espanhol, defendendo que celebrar o desaparecimento de um ditador "deveria ser algo natural para quem acredita na democracia". "E neste país, infelizmente, não se pôde celebrar", acrescentou, numa referência ao processo da "transição espanhola".